Het assisenhof in Antwerpen heeft woensdagnamiddag Steve Bakelmans veroordeeld tot een levenslange celstraf, een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar en een beveiligingsperiode van 20 jaar. Bij de straftoemeting werd geen enkele verzachtende omstandigheid aanvaard, ook niet de moeilijke jeugd van Bakelmans die zijn verdediging in de weegschaal had gelegd.

Het hof en de jury hebben met deze strafbepaling de strafmaat gevolgd die door het openbaar ministerie eerder woensdag was gevorderd. Enkel de beveiligingsperiode werd vijf jaar korter vastgelegd, op 20 jaar in plaats van het maximum van 25 jaar zoals gevorderd. Bakelmans werd dinsdagavond schuldig bevonden aan de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen op 4 mei 2019.

Het hof en de jury hielden er bij de strafbepaling rekening mee dat Bakelmans uitermate zwaarwichtig, verregaand en niets ontziend geweld gebruikte op Julie Van Espen en dat hij haar lichaam zwaar toegetakeld dumpte in het kanaal, waardoor de familie en vrienden geen waardig afscheid van haar konden nemen. 'U heeft onmenselijk en onherstelbaar leed veroorzaakt', klonk het in de motivering van de strafmaat die door assisenvoorzitster Alexandra Van Kelst werd voorgelezen. 'Er is een hoge mate van psychopathie, u zit in de hoogste risicocategorie voor seksueel geweld en fysiek geweld en bent zo goed als onbehandelbaar, zo blijkt uit de psychiatrische onderzoeken.'

De assisenvoorzitster verwees ook naar het ongunstig strafrechtelijk verleden van Bakelmans, die al twee keer eerder werd veroordeeld voor verkrachting. 'De laatste veroordeling heeft helaas niet kunnen leiden tot een bescherming van de maatschappij', klonk het.

Ook met de overwegend ongunstige moraliteit van Bakelmans werd rekening gehouden. 'Die illustreert de gevaarlijkheid, er was in het verleden ook al sprake van seksueel geweld, binnen en buiten de relatie. U heeft meermaals kansen gekregen, zowel van justitie als psychologische ondersteuning en steun uit de eigen entourage. Maar u koos er telkens voor om daar niet op in te gaan. U koos voor het gebruik van drugs en een daklozenbestaan.'

Geen verzachtende omstandigheden

Het hof en de jury hadden wel oog voor de problematische jeugd van Bakelmans, maar menen dat die niet voldoende doorweegt om als verzachtende omstandigheid te kunnen worden ingeroepen. 'Jarenlang seksueel en intrafamiliaal geweld en dit binnen een volstrekt falend opvoedingskader hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de ontwikkeling van uw persoonlijkheid', klonk het. 'Maar dit is geen verzachtende omstandigheid, aangezien de vele kansen en tussenkomsten van justitie die u eerder al kreeg.'

'Er is een reëel en ernstig gevaar voor de samenleving, daarom wordt u veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, een terbeschikkingstelling van 15 jaar aan de strafuitvoeringsrechtbank en een beveiligingsperiode van 20 jaar. U wordt ook levenslang ontzet uit de rechten. Dit is een zeer zware straf, maar de deur is nog niet volledig dichtgetrokken. Neem deze kans en maak er iets van', besloot de assisenvoorzitster.

Gedurende de volledige voorlezing van het arrest stond Bakelmans onbewogen te luisteren, ook bij het horen van de strafmaat toonde hij geen emotie en reageerde hij niet. Tot slot sprak de assisenvoorzitster de jury en de burgerlijke partijen toe. Ze bedankte de jury voor hun werk en roemde de burgerlijke partijen. 'Ik wil mijn respect en bewondering uitdrukken voor de moedige, serene en waardige houding die u heeft aangenomen. Ik wens u alleen maar sterkte toe bij uw verdere verwerkingsproces', besloot ze.

Het hof en de jury hebben met deze strafbepaling de strafmaat gevolgd die door het openbaar ministerie eerder woensdag was gevorderd. Enkel de beveiligingsperiode werd vijf jaar korter vastgelegd, op 20 jaar in plaats van het maximum van 25 jaar zoals gevorderd. Bakelmans werd dinsdagavond schuldig bevonden aan de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen op 4 mei 2019. Het hof en de jury hielden er bij de strafbepaling rekening mee dat Bakelmans uitermate zwaarwichtig, verregaand en niets ontziend geweld gebruikte op Julie Van Espen en dat hij haar lichaam zwaar toegetakeld dumpte in het kanaal, waardoor de familie en vrienden geen waardig afscheid van haar konden nemen. 'U heeft onmenselijk en onherstelbaar leed veroorzaakt', klonk het in de motivering van de strafmaat die door assisenvoorzitster Alexandra Van Kelst werd voorgelezen. 'Er is een hoge mate van psychopathie, u zit in de hoogste risicocategorie voor seksueel geweld en fysiek geweld en bent zo goed als onbehandelbaar, zo blijkt uit de psychiatrische onderzoeken.' De assisenvoorzitster verwees ook naar het ongunstig strafrechtelijk verleden van Bakelmans, die al twee keer eerder werd veroordeeld voor verkrachting. 'De laatste veroordeling heeft helaas niet kunnen leiden tot een bescherming van de maatschappij', klonk het. Ook met de overwegend ongunstige moraliteit van Bakelmans werd rekening gehouden. 'Die illustreert de gevaarlijkheid, er was in het verleden ook al sprake van seksueel geweld, binnen en buiten de relatie. U heeft meermaals kansen gekregen, zowel van justitie als psychologische ondersteuning en steun uit de eigen entourage. Maar u koos er telkens voor om daar niet op in te gaan. U koos voor het gebruik van drugs en een daklozenbestaan.' Geen verzachtende omstandighedenHet hof en de jury hadden wel oog voor de problematische jeugd van Bakelmans, maar menen dat die niet voldoende doorweegt om als verzachtende omstandigheid te kunnen worden ingeroepen. 'Jarenlang seksueel en intrafamiliaal geweld en dit binnen een volstrekt falend opvoedingskader hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de ontwikkeling van uw persoonlijkheid', klonk het. 'Maar dit is geen verzachtende omstandigheid, aangezien de vele kansen en tussenkomsten van justitie die u eerder al kreeg.' 'Er is een reëel en ernstig gevaar voor de samenleving, daarom wordt u veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, een terbeschikkingstelling van 15 jaar aan de strafuitvoeringsrechtbank en een beveiligingsperiode van 20 jaar. U wordt ook levenslang ontzet uit de rechten. Dit is een zeer zware straf, maar de deur is nog niet volledig dichtgetrokken. Neem deze kans en maak er iets van', besloot de assisenvoorzitster. Gedurende de volledige voorlezing van het arrest stond Bakelmans onbewogen te luisteren, ook bij het horen van de strafmaat toonde hij geen emotie en reageerde hij niet. Tot slot sprak de assisenvoorzitster de jury en de burgerlijke partijen toe. Ze bedankte de jury voor hun werk en roemde de burgerlijke partijen. 'Ik wil mijn respect en bewondering uitdrukken voor de moedige, serene en waardige houding die u heeft aangenomen. Ik wens u alleen maar sterkte toe bij uw verdere verwerkingsproces', besloot ze.