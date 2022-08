Mondmaskerzwendel: topman Avrox voor raadkamer verschenen

Laurent Hericord, de zaakvoerder van Avrox, het Luxemburgse bedrijf dat 15 miljoen mondmaskers aan ons land leverde, is maandagnamiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen nadat hij vorige week voor de tweede maal was opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Zijn advocaat, meester Laurent Kennes, heeft om de vrijlating van zijn cliënt gevraagd, maar maandagavond was de beslissing van de raadkamer nog niet bekend.

De regering Wilmès beloofde eind april 2020, in volle coronacrisis, een stoffen mondmasker voor elke Belg. Defensie schreef daarop een openbare aanbesteding uit en ging uiteindelijk in zee met twee firma’s: het Luxemburgse Avrox en de Gentse firma Tweed&Cotton. Die eerste kreeg een levering van 15 miljoen maskers toegewezen. De tweede zou 3 miljoen maskers leveren.

Het Brusselse parket had in juni 2020 een opsporingsonderzoek geopend naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij Avrox, dat later uitmondde in een gerechtelijk onderzoek. Verschillende bedrijven protesteerden toen tegen die aankoop omdat ze meenden dat ze ten onrechte waren geweerd bij de aanbesteding, en omdat er heel wat vragen rezen rond het bedrijf, dat geen enkele ervaring leek te hebben in de sector. In mei 2021 vonden in het kader van dat gerechtelijk onderzoek, naar onder meer valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving, huiszoekingen plaats in verschillende Europese landen, en werden twee personen van hun vrijheid beroofd.

Eén van hen was Laurent Hericord, de zaakvoerder van Avrox. De man kwam na een maand vrij onder voorwaarden, maar werd vorige week opnieuw opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst, omdat hij de voorwaarden voor zijn tijdelijke vrijlating geschonden zou hebben én omdat hij nieuwe feiten van schriftvervalsing gepleegd zou hebben. Het Brusselse parket geeft enkele commentaar over het dossier maar volgens Hericords advocaat betwist de man alvast dat hem iets kan verweten worden.

Meester Kennes heeft de raadkamer ook gevraagd zijn cliënt opnieuw vrij te laten. ‘Hij zou zijn voorwaarden geschonden hebben door contact hebben gehad met een van zijn beste vrienden’, zegt de advocaat. ‘Daarnaast hebben andere partijen bij de onderzoeksrechter documenten neergelegd met de vraag om bepaalde goederen vrij te geven, die in beslag waren genomen. Het gerecht vermoedt dat die stukken vals zijn en dat mijn cliënt daarbij betrokken zou zijn. Wij betwisten dat ten stelligste.’