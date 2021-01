Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog, wetenschapswatcher en een van de stemmen van de podcast Nerdland. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 11 minuten en 7 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Ik ben enorm geschrokken van alle desinformatie over het coronavaccin. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Ervoor zorgen dat de tijd die mensen doorbrengen op hun smartphone drastisch vermindert. Wat is uw grootste prestatie? Het volgen van mijn hart. Privé, maar ook professioneel. Eindelijk verdien ik mijn brood met wat ik het allerliefste doe: de wetenschap tot bij een zo groot mogelijk publiek brengen. Wat is uw grootste mislukking? Ik bekijk mijn mislukkingen liever als leerervaringen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Op reis denk ik vaak: hier wil ik voorgoed blijven. Maar eerlijk? Nee, ik zit goed waar ik ben. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? De jaarlijkse wandelvakanties met mijn ouders en broer in de Alpen. Nu keer ik terug met mijn eigen kindjes en opnieuw ervaar ik dat diepe geluksgevoel. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Lokale verplaatsingen doen we zo veel mogelijk met de (bak)fiets en we eten relatief weinig vlees. Ik draag mijn steentje bij, maar besef dat het nog beter kan. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Het meest werd ik geraakt door reacties van bepaalde intellectuelen op De geknipte genen, mijn boek over CRISPR. Ze vonden het te makkelijk en stoorden zich aan de 'spreektaal'. Terwijl het net mijn bedoeling is om met heldere taal zo veel mogelijk lezers te bereiken. Praat u weleens tegen uw huisdier? Vroeger had ik drie cavia's waarmee ik uitgebreide conversaties voerde. En mijn vriendin heeft twee katten: daar praat ik ook af en toe mee. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Keer op keer heb ik spijt omdat ik me te lang bezighoud met wat anderen van me denken. Ooit leer ik dat wel af. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Heel eerlijk: ik ken veel te weinig van de jaren 30 om daarover te kunnen oordelen. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. De verschillende personages - een professor, een chirurg, een fotograaf en een kunstenaar - staan symbool voor de verschillende richtingen die een leven kan uitgaan. Héél herkenbaar. Waarover zou u meer willen weten? Over álles, van astrofysica tot omgaan met mensen. Soms word ik heel bang van het besef dat ik op het einde van mijn leven maar een fractie zal weten van wat er te weten valt. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Een confronterende vraag. Op dit moment niks structureels. Maar nu mijn kinderen iets ouder worden, wil ik samen met hen goede doelen kiezen en die ook jaarlijks evalueren. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Ik vind dat de dingen net veel makkelijker worden met veel liefde en warmte om je heen. Vindt u seks overschat? Soms wel. Maar intimiteit en verbondenheid niet. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn papa gisteren nog, mijn mama enkele dagen geleden, helemaal coronaproof. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Elke ochtend mediteer ik en beweeg ik ook een paar minuten. Dat geeft een enorme voorsprong om aan de dag te beginnen. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Geen idee. Ik heb het enorme geluk dat ik totaal niet weet wat oorlog is. Wat hebt u geleerd in het leven? Ik leer nog elke dag hoe cruciaal het is om voldoende tijd te maken voor wat er echt toe doet, niet voor wat belangrijk lijkt aan de oppervlakte.