Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) houdt vast aan code geel in het onderwijs. Oppositiepartijen Groen en SP.A zijn niet te spreken over die keuze.

Door de stijgende coronacijfers gaan er steeds meer stemmen op om over te gaan naar code oranje. Dat zou willen zeggen dat leerlingen uit het derde middelbaar en ouder week om week thuis les volgen.

Maar volgens Ben Weyts is dat geen goed idee, zo zei hij in De Ochtend op Radio 1. 'We hebben heel hard gevochten om de scholen open te krijgen en ik wil die openhouden. Ik denk dat dat het veiligste is voor iedereen.'

Volgens Weyts valt het aantal besmettingen op de scholen relatief mee. Ze vinden vooral plaats buiten de school, in het kader van de vrije tijd, zegt hij.

Extra maatregelen

De uitspraken van de N-VA-minister botsen op onbegrip bij oppositiepartijen SP.A en Groen.

'Het land kleurt corona-rood en de scholen blijven op code geel staan, alsof er niets aan de hand is', zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. 'Minister Weyts moet realistisch zijn: op en rond scholen zijn er veel contacten zijn die corona kunnen verspreiden. We moeten corona intomen door piekmomenten te vermijden'.

Volgens de onderwijsspecialiste van Groen zijn er extra maatregelen nodig. Naast glijdende uren, afwisselende lesdagen tussen voor- en namiddag suggereert Meuleman ook een vervroegde of verlengde herfstvakantie om zo 'het aantal besmettingen binnen in de scholen te minimaliseren'.

Ook Hannelore Goeman begrijpt niet waarom Weyts de scholen in code geel houdt. 'Waarom werden er draaiboeken en kleurcodes opgesteld als de minister ze vervolgens eigenhandig in de vuilbak gooit? Hou niet vast aan het eigen gelijk, erken de realiteit en herbekijk de invulling van de codes zodat ook oudere leerlingen zoveel mogelijk veilig naar school kunnen blijven gaan.'

