Minister Vandenbroucke herinnert eraan dat de ziekenhuizen, net om die financiële impact op te vangen, een voorschot kregen van 2 miljard euro.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt dat de ziekenhuizen al een voorschot van 2 miljard euro hebben gekregen om hun werking te garanderen. Op korte termijn zijn nog twee initiatieven op komst om de klappen van de coronacrisis te helpen opvangen.

Een rapport van Belfius bevestigt dat de coronacrisis een grote financiële impact heeft op de ziekenhuizen. Volgens die prognose was hun toestand voor de crisis al weinig rooskleurig, maar heeft covid-19 een bijzonder zware impact op hun begroting. Zonder compensaties vanwege de overheden, zouden de gezamenlijke courante verliezen kunnen oplopen tot meer dan 2 miljard euro in 2020, aldus Belfius.

Lees ook: Ziekenhuizen stevenen af op monsterverlies

Minister Vandenbroucke herinnert eraan dat de ziekenhuizen, net om die financiële impact op te vangen, een voorschot kregen van 2 miljard euro. Vorige week donderdag is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat dit voorschot omzet in garanties en dat verduidelijkt op welke financiële tussenkomsten de ziekenhuizen kunnen rekenen om deze periode door te komen.

Het gaat in de eerste plaats om de meerkosten door covid. Ten tweede garandeert het KB aan de ziekenhuizen de inkomsten die ze gemist hebben - onder meer uit de honoraria van de specialisten - en die nodig zijn om de continuïteit van het ziekenhuis te verzekeren. Tot slot zullen de bijkomende activiteiten van specialisten in het kader van covid ook vergoed worden, legt de sp.a-minister uit.

Hij kondigt voor de korte termijn nog twee initiatieven aan. Zo zullen de ziekenhuizen kunnen rekenen op enerzijds de misgelopen remgelden en anderzijds de misgelopen inkomsten op niet verzekerde patiënten. Tenslotte zal er ook voor de tweede golf een garantie komen dat de specialisten, inclusief de artsen-specialisten in opleiding, vergoed worden voor hun covid-beschikbaarheid.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt dat de ziekenhuizen al een voorschot van 2 miljard euro hebben gekregen om hun werking te garanderen. Op korte termijn zijn nog twee initiatieven op komst om de klappen van de coronacrisis te helpen opvangen.Een rapport van Belfius bevestigt dat de coronacrisis een grote financiële impact heeft op de ziekenhuizen. Volgens die prognose was hun toestand voor de crisis al weinig rooskleurig, maar heeft covid-19 een bijzonder zware impact op hun begroting. Zonder compensaties vanwege de overheden, zouden de gezamenlijke courante verliezen kunnen oplopen tot meer dan 2 miljard euro in 2020, aldus Belfius.Minister Vandenbroucke herinnert eraan dat de ziekenhuizen, net om die financiële impact op te vangen, een voorschot kregen van 2 miljard euro. Vorige week donderdag is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat dit voorschot omzet in garanties en dat verduidelijkt op welke financiële tussenkomsten de ziekenhuizen kunnen rekenen om deze periode door te komen.Het gaat in de eerste plaats om de meerkosten door covid. Ten tweede garandeert het KB aan de ziekenhuizen de inkomsten die ze gemist hebben - onder meer uit de honoraria van de specialisten - en die nodig zijn om de continuïteit van het ziekenhuis te verzekeren. Tot slot zullen de bijkomende activiteiten van specialisten in het kader van covid ook vergoed worden, legt de sp.a-minister uit. Hij kondigt voor de korte termijn nog twee initiatieven aan. Zo zullen de ziekenhuizen kunnen rekenen op enerzijds de misgelopen remgelden en anderzijds de misgelopen inkomsten op niet verzekerde patiënten. Tenslotte zal er ook voor de tweede golf een garantie komen dat de specialisten, inclusief de artsen-specialisten in opleiding, vergoed worden voor hun covid-beschikbaarheid.