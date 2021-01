Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zal het sanctiecomité van de Verenigde Naties op de hoogte stellen van het ontvriezen van Libische fondsen in België, zodat de vzw van prins Laurent kan worden uitbetaald.

Dat bevestigt het kabinet van de minister.

Minister Van Peteghem gaf midden januari in de Commissie Financiën van de Kamer al aan er geen graten meer in te zien om het Sanctiecomité van de Verenigde Naties op de hoogte te stellen van de ontdooing van Libische fondsen op de rekeningen van de Brusselse effectenreus Euroclear. Daar staat voor ongeveer 14 miljard euro aan geld van het vroegere Libische regime geblokkeerd sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad in 2011. Die stap moest echter nog formeel bekrachtigd worden binnen de regering. Dat is vrijdag gebeurd, meldt het kabinet-Van Peteghem.

50 miljoen

Sustainable Development Trust, de gewezen vzw van Prins Laurent, vraagt al jaren bijna 50 miljoen euro van dat Libisch geld als schadevergoeding voor een afgebroken herbebossingsproject in het land. Dat contract werd in 2010 eenzijdig stopgezet door het Libische regime, dat toen nog geleid werd door dictator Muammar Khaddafi. In 2015 oordeelde een Brusselse rechtbank dat Libië de vzw een schadevergoeding moet betalen. De regering weigerde zich tot nog toe te richten tot het VN-Sanctiecomité. De jongere broer van de koning klaagde al meermaals dat de Belgische staat te weinig onderneemt in het dossier.

