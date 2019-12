De federale regering wil voorlopig niet ingaan op de vraag van de Europese Commissie om vrijwillig minderjarige migranten uit de overbevolkte Griekse kampen op te nemen.

'We vinden het best om de discussies op het niveau van de Europese Unie te houden.' Zo luidt de reactie van de FOD Buitenlandse Zaken op het verzoek van de Europese Commissie om niet-begeleide minderjarigen uit de Griekse vluchtelingen- en migrantenkampen op te nemen.

'De Commissie is erg bezorgd', klonk het nog op 24 december. De Europese Commissie telt zo'n 5.000 niet-begeleide minderjarigen in de overbevolkte kampen op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. Bovendien verwacht de Griekse regering dat de instroom vanuit Turkije niet zal afnemen, wel integendeel. 'We hebben de lidstaten meermaals gevraagd om de niet-begeleide minderjarigen te herverdelen op vrijwillige basis', luidde het dan ook vorige week bij de Commissie. Geïnteresseerde landen zouden daarbij kunnen rekenen op Europese fondsen.

Maar de respons blijft quasi nihil. Ook België kijkt voorlopig de kat uit de boom en wil dus enkel discussiëren op Europees niveau. Ook Duitsland sprak zich al in die zin uit.

Vorige week pleitte de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn nog voor een plan op Europees niveau. 'De mensen in de Griekse kampen zijn niet naar Griekenland gekomen, maar naar de EU. En de EU moet dit probleem oplossen', klonk het in het Duitse weekblad Der Spiegel.