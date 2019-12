Volgens de Europese Commissie zijn er meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarigen in de overbevolkte Griekse migranten- en vluchtelingenkampen. 'De Commissie is erg bezorgd', klinkt het.

De toestand in de opvangkampen op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee verslechtert zienderogen. Meer dan 40.000 mensen zitten op dit moment in de kampen op eilanden als Lesbos en Kos. In april van dit jaar waren dat er nog maar 14.000. De leefomstandigheden zijn er 'onmenselijk', zo meldt onder meer ngo Human Rights Watch.

Afgelopen weekend luidden de groene partijen in Duitsland en België opnieuw de alarmbel. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) riep de regering op om de meest kwetsbare kinderen over te vliegen naar ons land.

Ook de Europese Commissie spreekt zich nu uit over de zaak. 'De Commissie is erg bezorgd over de moeilijke situatie', zegt een woordvoerder. De Commissie telt op dit moment meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarigen. 'We hebben de lidstaten meermaals gevraagd om hen te herverdelen op vrijwillige basis', luidt het. De Commissie benadrukt dat de lidstaten - ook België - hierbij kunnen rekenen op Europese fondsen. Toch blijft die oproep voorlopig zonder veel gehoor, aldus de woordvoerder.

Los van de vraag om internationale hulp, is de Griekse conservatieve regering van plan om op korte termijn 20.000 migranten te verplaatsen naar het Griekse binnenland. Daarvoor kan Griekenland rekenen op de (financiële) steun van Europa en de VN-Vluchtelingenorganisatie. Tegelijkertijd verwachten de Grieken 100.000 nieuwe migranten vanuit Turkije in de loop van volgend jaar. Zo'n 40 procent van de recent toegekomen migranten heeft de Afghaanse nationaliteit. 28 procent is Syriër.