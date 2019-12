Kwart meer asielaanvragen in België dan vorig jaar

België ontving tussen januari en november meer dan 21.000 asielaanvragen. Een stijging van 25 procent tegenover dezelfde periode in 2018. Opvallend: in Nederland en Frankrijk steeg het aantal met 'slechts' 10 procent. In Duitsland daalde het aantal zelfs.

Het Klein Kasteeltje in Brussel op 10 december 2018. © Belga

Het aantal verzoeken om internationale bescherming in België is tussen januari en november van dit jaar met 25 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. Eind november had ons land al zo'n 21.245 aanvragen ontvangen. Op hetzelfde moment in 2018 bedroeg dat aantal 17.045.

