De toestand in de migranten- en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee verslechtert zienderogen. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) wil dat de regering de meest kwetsbare kinderen naar ons land overvliegt.

'De situatie in de Griekse kampen is desastreus. De asielaanvragen slepen aan en er is geen menswaardige opvang.' Daarom vraagt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt dat de federale regering werk maakt van het overvliegen van de meest kwetsbare kinderen.

Ook in Duitsland klinkt een gelijkaardige oproep. Robert Habeck, de covoorzitter van Die Grünen, noemde het afgelopen weekend een 'gebod vanuit de menselijkheid' om duizenden kinderen 'in absolute nood' naar Duitsland te halen. Enkele deelstaten, waaronder Berlijn, zouden daartoe bereid zijn.

De situatie op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee loopt dan ook uit de hand. Op dit moment bevinden zich zo'n 41.000 migranten in de overbevolkte kampen. Ter vergelijking: in april waren er dat er nog maar 14.000. Tegelijkertijd verwacht Griekenland geen verbetering, wel integendeel. In 2020 rekent de Griekse conservatieve regering op 100.000 extra migranten vanuit Turkije, ondanks de deal tussen de EU en Turkije uit 2016. Bijna 40 procent van de recent toegekomen migranten heeft de Afghaanse nationaliteit. Zo'n 28 procent is Syriër.

Dit toont aan dat de Dublinregels hervormd moeten worden. Wouter De Vriendt (Groen)

SP.A vraagt symbolische bijdrage

Vorige week luidde ngo Human Rights Watch nog de alarmbel over de leefomstandigheden in Lesbos - in het bijzonder die van niet-begeleide kinderen. 'De EU-lidstaten zouden de verantwoordelijkheid moeten delen door hen te spreiden over verschillende landen en gezinshereniging te vergemakkelijken', klonk het. Ook de VN-Vluchtelingenorganisatie heeft Griekenland al meermaals op de vingers getikt voor de overbevolkte kampen.

'Dit toont aan dat de Dublinregels (die aanduiden welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor een asielzoeker, nvdr.) hervormd moeten worden en dat een spreidingsplan van asielzoekers noodzakelijk is', zegt De Vriendt, die het voorstel meer dan twee jaar geleden een eerste keer formuleerde. 'Griekenland kan dit niet alleen.'

De Vriendt benadrukt dat de oefening gepaard moet gaan met een terugkeerbeleid. 'Wie geen recht heeft op asiel, moet terug.'

SP.A steunt de oproep principieel wel, maar ziet voorlopig meer mogelijkheden in andere EU-lidstaten, zoals Duitsland. 'Daar is nu meer ruimte in de opvang dan bij ons', zegt Kamerlid Ben Segers. 'Ons land zou op dit moment vooral een symbolische rol kunnen spelen door het voorstel op Europees vlak te steunen. Wanneer de piek in asielaanvragen bij ons achter de rug is, kunnen we bekijken wat we kunnen doen.'

