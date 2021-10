Amper 8 procent, of 13.522, van de 170.000 wachtenden op een sociale woning kregen vorig jaar een huurpremie. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid An Moerenhout heeft opgevraagd bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Volgens haar toont dit aan dat het beleid van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) niet gericht is op het grondrecht op wonen te waarborgen.

'Mocht dat wél het geval zijn dan waren er niet zoveel wachtenden en kregen ze meer steun van hem', zegt ze vanuit de oppositie.

Groen wil dat er voor alle wachtenden op een sociale woning een huurpremie komt en niet pas na vier jaar wachten, zoals vandaag het geval is. Mensen op de wachtlijst moeten uitwijken naar de private huurmarkt en daar gaan de prijzen de jongste jaren door het dak.

De cijfers duiden dat er vorig jaar 18.991 kandidaat-huurders een formulier ontvingen om een huurpremie aan te vragen. Daarvan stuurden 8.953 mensen het ingevulde formulier naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen waren dat er 11.549. Het Agentschap onderzocht de formulieren en keurde vorig jaar 6.059 aanvragen goed. In totaal deden er 13.522 huishoudens, waarvan dus 6.059 nieuwe aanvragen, beroep op de huurpremie in 2020.

'Het gaat om amper 1 op 12 Vlamingen op de wachtlijst. Kandidaat-huurders moeten zich eerst vier jaar zonder steun beredderen op de private huurmarkt. Daarnaast blijkt dat slechts de helft van de rechthebbenden ook effectief een premie aanvraagt. De voorwaarden van de premie zijn amper te halen. Uit het antwoord van de minister blijkt dat de huurprijs het grootste obstakel vormt voor kwetsbare mensen om een huurpremie aan te vragen' , klaagt Moerenhout aan.

An Moerenhout (Groen), Vlaams parlementslid

