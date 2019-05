'Wat bedoeld was om meer welvaart voor élke Belg te creëren, is grotendeels in de prijsverhogingen van de ondernemingen blijven steken', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Het is een klein bommetje dat Gert Peersman laat vallen in de laatste weken van de campagne. Zoals u deze week in Knack kunt lezen, heeft de Gentse econoom na grondige vergelijking van de situatie in de buurlanden berekend dat de loonlastenverlaging van de regering-Michel niet voor extra jobs heeft gezorgd. Daarentegen blijkt dat de winstmarges van de bedrijven wél flink zijn verhoogd. Het is bekend dat de Zweedse regering, die sterk heeft ingezet op de sanering van de overheidsfinanciën, een flink gat in de begroting achterlaat. Het is ook bekend dat 'jobs, jobs, jobs' nóg belangrijker was voor de Zweedse coalitie dan een gezonde begroting. Maar ook daarin is ze tekortgeschoten.

