Meryame Kitir opnieuw aan de slag

Meryame Kitir, die in oktober met ziekteverlof ging, keert terug in de Kamer. Dat meldt ze zelf op Facebook.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir (Vooruit) zette in oktober een stap opzij voor haar mentale gezondheid. Even later bleek dat er problemen waren op het kabinet van de minister, waarop de partij besliste om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te onderzoeken. In december werd bekendgemaakt dat Caroline Gennez de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking werd.

Kitir keert nu terug in het parlement. ‘Het was altijd mijn missie om er voor de mensen te zijn’, schrijft ze bij een foto in de Kamer.

‘Omdat ik de mensen een stem wou geven en hen niet onzichtbaar wou laten zijn. Door me even terug te trekken heb ik de kans gehad om te herbronnen, omdat ik er niet alleen voor de mensen wil zijn maar ook voor mezelf. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nu kan terugkeren. Ik ben dankbaar voor de mensen die me gesteund hebben. Dankbaar voor wat ik heb gehad. Dankbaar voor wat er nog gaat komen. Ik zal bekijken hoe ik mijn rol nu nog beter kan opnemen in het parlement. Want het gaat mij niet om instituten maar om mensen. Back @ work. Lets go!’