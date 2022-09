Mensenrechtenexperts vragen België om Assadi niet uit te leveren aan Iran

In een open brief aan eerste minister Alexander De Croo vragen 68 internationale professoren en (ex-)magistraten om de veroordeelde Assadollah Assadi niet uit te leveren aan Iran. Bij hen zijn onder meer Christine Van den Wyngaert, oud-rechter bij het Internationaal Strafhof, en Eric David, emeritus professor internationaal recht aan de ULB.

Ook achttien voormalige hoge functionarissen van de Verenigde Naties ondertekenden de brief en een ad-hocrechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

België heeft een verdrag gesloten met Iran over gevangenenruil. Dat werd verdedigd als mogelijk de enige manier om de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die sinds februari wordt vastgehouden in Iran, vrij te krijgen.

Het verdrag is omstreden, omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. Het Brusselse hof van beroep heeft de Belgische staat eind juli in kort geding met een beschikking voorlopig verboden om Assadi uit te leveren aan Iran.

Gevaarlijk precedent

De 68 specialisten stellen in hun open brief dat een uitlevering van Assadi de cultuur van straffeloosheid voor medewerkers van het Iraanse regime zou aanwakkeren. ‘Assadi toestaan om de rest van zijn straf in Iran uit te zitten, de staat die verantwoordelijk was voor de poging tot bomaanslag, zou een lachertje maken van de ‘rule of law’ (het principe dat ook een overheid zich aan de wet moet houden)’, schrijven ze. ‘Het zou de straffeloosheid voor de Iraanse overheid en haar medewerkers die betrokken zijn bij terrorisme en misdaden tegen de mensheid nog in de hand werken.’

Volgens de 68 ondertekenaars zou de overbrenging van Assadi tot een vrijlating leiden en een gevaarlijk precedent creëren. Het zou meer Iraans terrorisme in Europa kunnen veroorzaken en zou Iran tonen dat het de verantwoordelijkheid voor internationale misdaden kan ontlopen.

Iran maakt zich op dit moment schuldig aan diplomatie door gijzelneming, vinden ze. ‘Het land heeft een aantal Europese burgers gearresteerd op basis van dubieuze beschuldigingen. De staatsmedia hebben vervolgens gecommuniceerd dat deze personen enkel worden bevrijd als Assadi wordt uitgeleverd.’

De ondertekenaars vragen de Belgische regering daarom om duidelijk te stellen dat Assadi zijn volledige straf in België zal moeten uitzitten.