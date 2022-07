Van Quickenborne over Irandeal: ‘Er staan mensenlevens op het spel’

‘Er staan mensenlevens op het spel. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden van de veiligheidsdiensten.’ Op die manier heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dinsdag in de Kamer het verdrag verdedigd dat ons land heeft ondertekend met Iran over de uitlevering van veroordeelden. Hij citeerde letterlijk het geval van een landgenoot die in februari dit jaar werd aangehouden en opgesloten.

Het verdrag met Iran maakt deel uit van een pakket van vijf verdragen die in één wetsontwerp zijn gegoten. Voor de behandeling werd de hoogdringendheid gevraagd. Dat had te maken omwille van het verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, gerelateerd aan het Sky ECC-dossier, maar de minister voegde er aan toe dat er redenen zijn van nationale veiligheid gerelateerd aan concrete dossiers. ‘Als dit niet wordt goedgekeurd, dan zal de dreiging ten aanzien van de Belgische belangen en landgenoten onvermijdelijk toenemen’, aldus de minister.

Van Quickenborne legde uit dat aan het verdrag meer dan vijf jaar is gewerkt, waarbij de eerste stappen dus al werden gezet onder vorige ‘Zweedse’ regering. Uiteindelijk kwam het in maart dit jaar tot de ondertekening. ‘Er is van onze kant geen enkele keer gesproken over een link met individuele dossiers.’

Ondertussen kwam er volgende minister een waarschuwing van de veiligheidsdiensten ten aanzien van de Belgische nationale belangen. Die dreiging is substantieel verhoogd sinds de zomer van 2018 en is uitgemond in een expliciet negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken. ‘Om de toegenomen dreiging af te wenden, werd het advies gevolgd om een verdrag tot stand te brengen’, legde de liberaal uit.

Die dreiging werd volgens de minister intussen geconcretiseerd. Hij doelde daarmee op de aanhouding en opsluiting van een landgenoot in februari van dit jaar voor spionage. ‘Wij hebben niet de minste aanwijzing dat deze beschuldigingen gestoeld zijn op ware feiten. Voor ons komt dit neer op een wederrechtelijke vrijheidsberoving’, stelde Van Quickenborne. ‘We zullen er alles aan doen om deze persoon te helpen. Het is onze morele plicht om onschuldige landgenoten, die gegijzeld worden in het buitenland, te bevrijden en veilig terug te brengen naar hun familie.’