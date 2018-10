Meer dan een kwart van Brusselse woningen is overbewoond

Een woning is overbewoond als er een kamer te weinig is, afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen van verschillende geslachten een kamer kunnen delen tot hun 12de, en tot hun 18de als ze van hetzelfde geslacht zijn. Bij de woningen waarbij er sprake is van overbewoning, is 6 procent 'zeer overbewoond'.

In heel de regio is 7 procent van de huurwoningen een studio of een appartement minder groot dan 54 vierkante meter. Omdat die goedkoop zijn (gemiddeld 498 euro), worden ze vaak bewoond door gezinnen die in een precaire situatie zitten.

Bovendien zijn het vooral de kleine en middelgrote woningen die overbevolkt zijn. Zo is 10 procent van die kleine woningen 'zeer overbewoond' en worden ze verhuurd aan huishoudens met meerdere kinderen, terwijl de rest wordt verhuurd aan alleenstaanden of koppels.

Voorts hebben deze woningen opvallend minder comfort dan de andere: in 42 procent van de gevallen is er echt weinig comfort, terwijl dat bij de andere soorten woongelegenheden om 24 procent gaat. 'Woningen met een ondermaats comfort zijn vaker overbewoond dan andere, wat opnieuw wijst op de onzekere toegang tot huisvesting voor sommige Brusselse huurders', stelt de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.