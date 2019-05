'Geen enkel beeld of slogan zal blijven hangen.' Dat is de vernietigende conclusie van marketingspecialist Guillaume Van der Stighelen over de verkiezingscampagne. 'Deze campagne was zwak', zegt hij tegen De Zondag. 'Ik heb niets briljants gezien.'

De 'inwisselbaarheid van partijen' is volgens Van der Stighelen het grote probleem van de campagne. 'De campagne van Groen had die van CD&V kunnen zijn, enzovoort.'

Hilde Crevits (CD&V) is desalniettemin de meest effectieve politicus geweest, zegt de marketeer tegen De Zondag. 'Het beeld van de politiek van de voorbije vijf jaar is dat van gekibbel, van haantjesgedrag van mannetjes zoals Theo Francken en Kristof Calvo. Wie dat beu is, moet voor Crevits stemmen. Zij belichaamt de andere stijl.'

Voor Van der Stighelen is Groen de grote teleurstelling van de campagne. 'Die partij heeft de boot helemaal gemist', zegt hij. De partij had volgens hem volledig in moeten zetten op het klimaat. 'Groen scoort ver onder zijn potentieel. De klimaathype was nooit zo groot en toch ging de partij aan het sukkelen.'

De inzet van sociale media door de partijen viel volgens Van der Stighelen ook tegen: 'Ze doen met de sociale media wat ze met de klassieke aanplakborden doen. Fout.' Theo Francken is volgens hem wel slim op Twitter: 'Hij schrijft een provocerende tweet. Omzeggens niemand leest dat, behalve journalisten. Die schrijven daar vernietigende stukken over. Francken zegt vervolgens dat zijn woorden fout begrepen zijn en mag daarna zijn schattige zelf zijn bij van Gils & Gasten. De mensen zien dat en denken dat die journalisten wel weer overdreven hebben. Dat is ook de tactiek van Trump.'