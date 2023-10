Wie worden de Knack-helden van de Democratie 2024?

Onze democratie staat onder druk. Precies daarom gaat Knack op zoek naar initiatieven die de democratie versterken. De mensen achter het sterkste project worden in het voorjaar bekroond tot Knack-helden van de Democratie 2024.

56 procent van de Belgen voelt zich niet vertegenwoordigd door de federale en/of regionale overheid. 51 procent vindt dat hun stem niet telt. 70 procent vindt dat politici in België hun eigen belangen boven die van het volk stellen. Het is maar een greep uit de ontluisterende resultaten van een exclusieve Knack-enquête die blootlegt hoe onze democratie onder druk staat.

(Lees verder onder de preview)

Daarom gaan we op zoek naar individuen, collectieven en organisaties die de democratie versterken. Knack zoekt initiatieven, bescheiden of ambitieus, die bouwen aan een democratische samenleving en inspireren tot weerbaarheid.

Wie kan daar beter bij helpen dan het rijke verenigingsleven in Vlaanderen en Brussel, met al zijn kleine en grote organisaties en burgerinitiatieven? We zoomen in op de talloze acties en projecten die bruggen bouwen, mensen een stem geven, kansen bieden aan nieuwe ideeën, de spelregels veranderen en zoeken naar duurzame en solidaire oplossingen. Of u nu de inrichting van uw buurt aanpakt, de ecologische voetafdruk van uw gemeente verkleint, kinderen in armoede aan het woord laat of iedereen warm maakt om doordacht hun stem uit te brengen.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Alle originele, motiverende en inspirerende projecten die een brug slaan tussen verschillende stemmen, visies en meningen. Initiatieven die afstappen van zwart-witdenken en voluit gaan voor grijstinten, nuance en een brede waaier aan standpunten. Die mensen uitdagen om te twijfelen. Projecten die inzetten op structurele verandering en zo heldhaftig onze samenleving mee vormgeven.

Jury- en publiekswinnaar

Uit alle inzendingen selecteert een professionele jury vijf projecten die in Knack zullen worden uitgelicht. Uit die vijf projecten zal diezelfde jury een winnaar kiezen, die zich in 2024 de Knack-held van de Democratie mag noemen. De winnaar krijgt een grote reportage in het magazine en mag een onderzoeksproject naar keuze bestellen dat de redactie zal uitwerken.

Daarnaast kiezen de lezers van Knack uit de vier resterende genomineerden ook nog een publiekswinnaar. Die krijgt in Knack een dubbelinterview met iemand naar keuze: een bepaalde minister of bekende Vlaming, geen idee is te gek. Daarbovenop faciliteert Knack een netwerkdag met experts die het initiatief een boost kunnen geven.

Hoe stelt u zich kandidaat met uw project?

Stuur een e-mail naar democratiehelden@knack.be met daarin een omschrijving van het initiatief in maximaal 500 woorden. Probeer in die omschrijving een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

Hoe draagt het project bij aan het redden van de democratie?

Wat is de ambitie van het project? Hoe pakt u dat aan?

Wie is er betrokken en hoe engageert u die mensen?

Timing

Dien uw project ten laatste 15 maart in.

Eind maart maken we de shortlist met vijf geselecteerde projecten bekend.

Midden april onthullen we wie de Knack-held van de Democratie 2024 wordt.

Eind april maken we de publiekswinnaar bekend.