Philippe Close (PS): ‘Moslims hebben geen boodschap aan een “ramadan friendly”-label’

Goedbedoeld, maar onnodig en contraproductief, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) over het ‘ramadan friendly’-label van Brusselse cultuurinstellingen zoals het Kaaitheater en de KVS. ‘Tijdens de ramadan willen moslims niet naar het theater maar bij hun familie zijn.’

In een langer interview met Knack dat volgende week verschijnt, zegt de Brusselse burgemeester Philippe Close zijn Antwerpse ambtsgenoot Bart De Wever (N-VA) alle steun toe in de war on drugs. In De Wevers oorlog tegen woke, is Close bepaald geen medestander. Maar in de strijd pro woke evenmin.

Philippe Close:(blaast) Dat hele wokedebat irriteert en verveelt me mateloos – ik heb het er nu al mee gehad. Die zogenaamde wokevijand, die bestaat niet. Sommigen doen alsof dat Amerikaanse debat, het product van een extreem ongelijke samenleving, ook bij ons relevant is, maar dat is niet zo. Natuurlijk zitten er imbecielen in beide kampen, zowel bij woke als bij antiwoke. Beide extremen hangen me de keel uit. Het merendeel van de mensen kan die discussie ook geen bal schelen. En het enige wat je bereikt is dat je mensen tegen elkaar opzet. Brussel is na Dubai de meest kosmopolitische stad van de wereld, met 184 nationaliteiten en 104 talen. De meeste mensen willen gewoon, samen met alle anderen, hun eigen leven leiden en door ons met rust gelaten worden. Wel zeg ik altijd dat rechten geven aan de enen, niet betekent dat anderen rechten verliezen. Maar dat overspannen debat over woke, rondom de angst voor het verlies van identiteit, of de foutieve aanname dat je niks meer mag zeggen – één blik op de sociale media volstaat om te zien dat dit niet klopt – brengt ons niks bij.

Woke en antiwoke voeren vandaag een cultuurstrijd over van alles en nog wat. Vorige week ging het over het ‘ramadan friendly’-label van Brusselse cultuurhuizen, die voorstellingen ‘ramadan proof’ willen maken voor moslims tijdens de islamitische vastenmaand.

Close: Ik neem deel aan veel iftars en ik kan u verzekeren dat de meeste moslims aan zo’n label geen enkele boodschap hebben. De ramadanmaand is geen maand waarin moslims naar het theater gaan, maar een maand die ze willen doorbrengen met hun familie. De KVS, het Kaaitheater en andere culturele instellingen hebben dit natuurlijk met de beste bedoelingen gedaan. Het lijkt me ook prima dat iemand tijdens een voorstelling kan buiten glippen om even iets te drinken of te eten, na een hele dag vasten. Maar al de rest? Stickers om te waarschuwen voor naakt of muziek? Kom nou, het lijkt wel parental advisory. En natuurlijk voelt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich dan geroepen om te reageren, en dat creëert allemaal nodeloze controverse, want dan gaat het ineens niet meer over ramadanvriendelijk, maar over wie voor of tegen de ramadan is.

En moslims zijn volgens u ook geen vragende partij voor ‘ramadan friendly’-labels?

Close: Natuurlijk niet. Nogmaals, ik geloof dat de culturele instellingen te goeder trouw handelen. Maar ik zou ze willen zeggen dat ze iets creëren wat zich tegen moslims gaat keren, terwijl ze daar niet eens om hebben gevraagd. De ramadanmaand is een vrome maand, waarin mensen vooral bezig zijn met hun geloof en liefdadigheid. Er zijn bijvoorbeeld veel Brusselse jongerenverenigingen die aan voedselbedeling doen tijdens de ramadan. Voor mij is het belangrijk dat in mijn stad plaats is voor iedereen en dat iedereen kan zijn wie hij wil, wat ook je afkomst, cultuur, religie of seksuele voorkeur is. Maar laten we ophouden met mensen in hokjes te stoppen, maar ook met het schrijven van boeken over het zogenaamde wokegevaar, ter verdediging van de witte man. Daar heb ik ook niks mee.