Milieuactivisten gooien soep naar Mona Lisa

Milieuactivisten hebben zondag in Parijs soep gegooid tegen het gepantserde glas dat de Mona Lisa in het Louvre beschermt, zo is ter plaatse vastgesteld. De twee militanten zeiden dat ze actie voerden voor “het recht op gezonde en duurzame voeding”.

Het wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci geldt als een van de bekendste kunstwerken ter wereld. Bezoekers worden met een houten balustrade op afstand gehouden. In een video die op sociale media rondgaat, is te zien dat twee activisten vanaf de balustrade soep gooien en vervolgens onder de balustrade door klimmen om naast de Mona Lisa protestleuzen te roepen.



Op het moment van de actie waren meerdere bezoekers aanwezig in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De ruimte werd onmiddellijk ontruimd en wordt schoongemaakt. Andere klimaatactivisten besmeurden eerder het glas van bekende schilderijen zoals De Zonnebloemen van Vincent van Gogh in 2022.

De actie werd in een mededeling opgeëist door een collectief dat zich ”riposte alimentaire’ noemt en een “campagne van Frans burgerverzet” voert “die een radicale verandering van de samenleving wil aanwakkeren op klimaat- en sociaal vlak”.

De soep op de Mona Lisa is “het startschot van een campagne van burgerlijk verzet met een duidelijke eis ten bate van iedereen: de maatschappelijke veiligheid van duurzame voeding”.



De Mona Lisa is al meerdere malen het doelwit geweest van vandalisme. In mei 2022 werd een slagroomtaart naar het schilderij gegooid. In augustus 2009 gooide een toerist een kopje thee naar het doek, waardoor de glazen vitrine verbrijzelde. Sinds een man in 1956 een steen naar het portret gooide en het beschadigde, zit het achter glas. Het doek hangt sinds 2005 in een versterkte vitrine waarin ook de vochtigheid en temperatuur worden geregeld.



Het schilderij wordt sinds de Franse Revolutie (1789-1799) in het Louvre tentoongesteld. De Franse koning kocht het portret in 1518 van Da Vinci, nadat hij hem had uitgenodigd voor een bezoek aan Frankrijk. De Italiaanse kunstenaar maakte de Mona Lisa aan het begin van de zestiende eeuw. Het is waarschijnlijk een portret van Lisa Gherardini, de echtgenote van de Florentijnse zijdehandelaar Francesco del Giocondo.