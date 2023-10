Joeke van der Veen creëert stukjes niks: ‘Er is ruimte nodig om stil te staan’

‘Hoe ouder ik word, hoe minder tijd ik lijk te hebben’, zegt Joeke van der Veen (29). ‘Nog voor ik er erg in heb, slibt mijn agenda dicht. Veel mentale ruimte om stil te staan bij de dingen die ik hoor of zie, is er dus niet. Ook in de stad zie ik hoe mensen zich van punt A naar punt B haasten. De publieke ruimte is zo ingericht dat mensen zich er vooral efficiënt door kunnen bewegen, maar fysieke ruimte om even halt te houden is er amper. Het is alsof alles in ons leven snel en functioneel moet zijn, en daar worstel ik mee. Daarom begon ik stukjes niks te creëren.’

Wat mogen we ons daarbij voorstellen?

Joeke van der Veen: Om stukjes niks te creëren in de openbare ruimte markeer ik met tape een vierkant op de grond, tegen een gevel of een combinatie van beide. Bij dat vierkant zet ik een bordje waarop staat: ‘Alsjeblieft, een stukje niks. Hier hoef je even niks te doen, vinden of zijn.’

Omdat mensen zo vaak gehaast zijn, staat zo’n vierkant helaas niet vol niksende mensen. Maar ik merk wel dat sommigen nieuwsgierig op hun passen terugkeren om het bordje bij dat stukje niks te lezen. Zo hoop ik toch kleine zaadjes te planten in de hoofden van de passanten.

Waarom is zo’n stukje niks belangrijk?

Van der Veen: In de eerste plaats is niksen belangrijk voor onze creativiteit, die niet aan te leren valt, maar de kans moet krijgen om op te bloeien. En daarvoor is ruimte nodig om stil te staan en te dagdromen. Om reflectief naar het leven te kijken in plaats van reactief, zoals we vandaag te vaak doen. Ik wil mensen aansporen om niet meteen overal op te reageren, maar om een stapje terug te zetten, na te denken en de grijstinten van een situatie te zien. Zo kan een stukje niks ook erg verbindend werken.

Denk je erover om nog stukjes niks te bouwen?

Van der Veen: Op sociale media deel ik soms een lege post en ik verstuur ook lege nieuwsbrieven die mensen eraan herinneren dat ze niet constant aan hoeven te staan. Vanuit mijn aversie tegen planners die ons opzadelen met het idee dat we elke minuut productief moeten zijn, werk ik ook aan een ‘ontplanner’. Omdat het oké is om soms niks te doen, zelfs als je daar niet creatiever van wordt.