Instroom asielzoekers daalde in november met ruim 800

Na een maandenlange stijging is de instroom aan asielzoekers in november gedaald. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft in november 3.391 verzoekers om internationale bescherming geregistreerd. Dat zijn er 833 of bijna 20 procent minder dan de 4.224 verzoekers in oktober.

Dat blijkt uit cijfers op de website van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zegt dat ze continu maatregelen neemt om de instroom in te perken en dat ze er ook alles aan doet ‘om de asielprocedure voor te behouden voor wie bescherming nodig heeft’.

Afghanistan, Burundi en Syrië

De voorbije maanden nam de instroom van asielzoekers stelselmatig toe, met in september en oktober pieken tot boven 4.000 verzoekers om internationale bescherming. Die stijgende instroom veroorzaakte ook een toenemende druk op het opvangnetwerk van Fedasil. Maar in november zakte het aantal verzoekers tot 3.391.

Net als in september en oktober komen ook in november de meeste aanvragen uit Afghanistan (15,3 procent), Burundi (13,2 procent) en Syrië (12,2 procent).

Geschrapte visumvrijstelling

Maar de instroom uit Burundi loopt volgens staatssecretaris Nicole de Moor wel terug. Dat heeft volgens de CD&V-politica te maken met de geschrapte visumvrijstelling voor Burundezen in Servië (op 21 oktober). De daling zet zich volgens de Moor ook door in december.

‘Op haar hoogste piek vroegen 226 Burundezen in 1 week tijd asiel aan in ons land. Vorige week waren dat er nog 39’, aldus de Moor.

