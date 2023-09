Gents schepen Hafsa El-Bazioui: ‘Ik neem elk jaar een boek van Mandela mee op reis’

Hafsa El-Bazioui is Gents schepen (Groen) van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer 18 dagen, wat een record is voor mij. Maar het is een heel druk jaar geweest en in mijn vrije tijd schreef ik ook nog een boek. Het was dus nodig.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Ik ben verslaafd aan nieuws, ook op vakantie. Daar volg ik ook graag het plaatselijke nieuws. Lokale kranten lezen, maar ook koffiedrinken in barretjes waar regionale nieuwszenders opstaan.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Het bezoek aan het geboortedorp van mijn ouders en grootouders in het Marokkaanse Rifgebergte. Daar besefte ik dat mijn leven als vrouw er heel anders had uitgezien mochten mijn ouders niet geëmigreerd zijn.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Als tiener trok ik met vriendinnen naar York, zonder veel voorbereiding. Ik had alleen zomerkleren mee, maar het regende de hele tijd. Er was ook geen enkel vegetarisch restaurant in de buurt, dus at ik de hele vakantie instantnoedels.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Traditiegetrouw neem ik elk jaar een boek van Nelson Mandela mee. Dit jaar was dat De moed om te vergeven. Op reis is er meer tijd en afstand om stil te staan bij zijn levenslessen.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

In slaap vallen op het strand.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Daar heb ik geen ervaring mee. Maar tijdens familievakanties in Marokko was er wel een plaatselijke bakkerij waar ik af en toe een huwelijksaanzoek kreeg. Ik vermoed dat daar iets in het brood zat.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Altijd! Ik kom terug vol nieuwe levensinzichten. Mijn team weet: oei, als Hafsa op vakantie is geweest, zullen we de boel weer anders moeten aanpakken.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Ik probeer vooral inspiratie op te doen. Maar ik blijf ook mijn mails lezen en ben altijd voorbereid op professionele noodsituaties.

Welke zomerfestivals probeert u mee te pikken?

Na de Gentse Feesten kijk ik nu vooral uit naar OdeGand.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Mijn fitness missen. Ik vertik het om op vakantie naar de fitness te gaan, maar dan besef ik dat ik het echt wel mis, zélfs de krachttraining.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Het was mijn enige vakantiejob ooit: schoonmaken in een groot bedrijf. Op zich wel tof, maar ik zal nooit vergeten hoe sommige medewerkers neerkeken op ‘het meisje van de schoonmaak’.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Ik twijfel tussen de kust en de Ardennen. Misschien toch het liefst een appartement met uitzicht op zee, waar ik elke dag de zon kan zien ondergaan.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Ik blijf liever. Op reis ontdek ik vaak mooie plekken, maar als je zoals ik mensenrechten als maatstaf neemt, moet je veel regio’s uitsluiten.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Sigrid Kaag van D66 in Nederland. Vreselijk dat vrouwen zo gehaat worden, puur omdat ze vrouw zijn. Haar haters wens ik trouwens ook verkwikking toe: ze mogen pas terugkeren als ze wat vredelievender zijn geworden.