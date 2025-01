De beslissing van Meta-topman Mark Zuckerberg om de samenwerking met onafhankelijke factcheckers in de Verenigde Staten terug te draaien, maakt ook Belgische politici ongerust. ‘Nog even en de wereldbevolking wordt met een spreekwoordelijke afstandsbediening gestuurd door Elon Musk en Zuckerberg .’

Socialemediabedrijf Meta maakt in de Verenigde Staten een einde aan zijn samenwerking met de factcheckteams voor Facebook en Instagram. CEO Mark Zuckerberg kondigde de beslissing gisteren zelf aan in een video en een persbericht.



‘Door het systeem af te schaffen, wil Zuckerberg naar eigen zeggen ‘opnieuw prioriteit geven aan de vrije meningsuiting’ en ‘censuur tegengaan’.

Wat de beslissing, die niet toevallig wordt aangekondigd enkele weken voor de inauguratie van president Donald Trump op 20 januari, betekent voor factchecking in de rest van de wereld, valt af te wachten. Aan de nieuwssite Politico verklaarde Meta vooralsnog geen plannen te hebben om zijn factcheckingactiviteiten in Europa op te schorten. Europese politici hebben zich alvast bezorgd getoond.

Hoe kijken Belgische politici naar de opvallende nieuwe koers van Meta? ‘We hebben de aankondiging gezien en we volgen het vanzelfsprekend op de voet, maar we gaan niet reageren’, laat de woordvoerder van aftredend premier Alexander De Croo (Open VLD) weten.





Dit is een overwinning voor diegenen die meningen belangrijker vinden dan feiten. Gwendolyn Rutten (Open VLD)

Zijn partijgenote Gwendolyn Rutten spaart haar kritiek op Zuckerberg niet: ‘Dit is een overwinning voor diegenen die meningen belangrijker vinden dan feiten. Factchecking doet immers wat het woord zegt: journalisten en deskundigen kijken de objectieve feiten na. Als de feiten vervagen of verdwijnen, blijven alleen subjectieve meningen over. Als die meningen dan nog versterkt en gepusht worden door – ontransparante – algoritmes, veranderen ze van “een mening” in “een alternatief feit”.

‘Onze breinen zijn zeer vatbaar voor manipulatie en bias en dat is precies wat er met dit soort ingrepen gebeurt. Het lijkt wel alsof het werk van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en anderen niet bestaat. Of, juister gezegd, men besluit om het bewust te negeren of om te buigen in het eigen voordeel. In naam van zogenaamde vrijheid worden we door big tech gemanipuleerd. Nog even en de wereldbevolking wordt met een spreekwoordelijke afstandsbediening door Musk en Zuckerberg gestuurd.

‘Je zou kunnen zeggen dat we stilaan een nieuwe verlichting nodig hebben. Een verlichting waarbij feiten en wetenschap het halen van alternatieve waarheden, en waarbij de democratie niet gemanipuleerd wordt. Ik blijf dan ook voorstander van factchecking mét duidelijke vermelding.’

Dit betekent vrij spel voor extreemrechts fake news, en voor algoritmes die onze kinderen ziek maken. Conner Rousseau (Vooruit)

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is scherp: ‘Dit betekent vrij spel voor extreemrechts fake news, en voor algoritmes die onze kinderen ziek maken. Dit is een zielige move van Zuckerberg. Alles om maar op een goed blaadje te komen bij Donald Trump en zijn business veilig te stellen. Een kopie van het Musk-model.’

‘De vrije meningsuiting bestaat in België en Europa, dat trekt niemand in twijfel’, gaat Rousseau verder. ‘Met de regels in de EU voorkomen wij juist dat Russen of Amerikanen onze kinderen ziek maken en beslissen over wie onze leiders worden.’



Democratie beschermen

Ook vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) reageert: ‘Als mensen met een breed bereik niet-waarheidsgetrouwe meningen als feiten verkondigen en promoten voor eigen gewin, of dat nu politiek of financieel is, dan is het logisch dat daar kritisch naar gekeken wordt. Externe factchecking belemmert niet dat mensen zelf een mening vormen, het zorgt ervoor dat ze dat op basis van correcte informatie kunnen doen. Want mensen kunnen pas écht vrije meningen vormen als ze over correcte informatie en feiten beschikken. En dan nog kunnen ze daar met veel passie ideologisch tegenin gaan. Dat is de essentie van democratie. En dat moeten we in Europa blijven beschermen.’

Mensen kunnen pas écht vrije meningen vormen als ze over correcte informatie en feiten beschikken. En dan nog kunnen ze daar met veel passie ideologisch tegenin gaan. Vincent Van Peteghem (CD&V)



Op Vlaams niveau reageert minister van Media Cieltje Van Achter (N-VA): ‘De beslissing van Zuckerberg om te stoppen met het financieren van factcheckers en hun rol te herzien, onderstreept hoe techbedrijven eigenhandig bepalen wat toelaatbaar is op hun platformen, zonder transparantie of democratische controle. Dit toont de kwetsbaarheid van de vrijheid van meningsuiting en het publieke debat in commerciële handen. Desinformatie – het doelbewust verspreiden van valse of misleidende informatie om schade toe te brengen – vormt een ernstige bedreiging voor onze democratie en veiligheid, zoals ook het Nationaal Crisiscentrum aangeeft. ‘

‘Socialemediaplatformen hebben vandaag een enorme impact op democratische processen,’ zegt Van Achter nog, ‘maar in Europa hebben we strengere regels dan in de VS. Ik denk bijvoorbeeld aan de Digital Services Act (DSA), die platformen verplicht om hun verantwoordelijkheid te nemen. Toch blijft het een moeilijk evenwicht: hoe beschermen we de vrijheid van meningsuiting, terwijl we de risico’s van desinformatie indammen? Het is cruciaal dat we dit debat op Europees niveau blijven voeren en pleiten voor nog meer transparantie. In mijn mediabeleid op Vlaams niveau trek ik voluit de kaart van het bestrijden van desinformatie door het versterken van mediawijsheid, zodat burgers weerbaar zijn en zelf kritisch leren om te gaan met informatie.’