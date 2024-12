Auditeur vindt uitgaansverbod in Anderlecht illegaal, maar vraagt geen schorsing

Het besluit van de Anderlechtse burgemeester dat jongeren onder de leeftijd van 16 jaar in de Kuregemwijk verbiedt op oudejaarsavond alleen op straat te komen, is illegaal en gaat in tegen het Kinderrechtenverdrag, maar kan niet geschorst worden.

Dat is het advies van de auditeur bij de Raad van State. De familie die het schorsingsverzoek heeft ingediend ondervindt immers geen voldoende ernstig nadeel om een dergelijke urgente schorsing te rechtvaardigen. De Raad van State doet later vandaag uitspraak.

De Kuregemwijk was de voorbije jaren op oudejaarsavond herhaaldelijk het toneel van incidenten, waarbij onder meer de hulpdiensten bestookt werden met vuurwerk. Dit jaar besloot burgemeester Cumps daarom alle minderjarige jongeren onder de zestien jaar uit de wijk te verplichten op oudejaarsavond vanaf 19.00 uur binnen te blijven. De jongeren mogen enkel naar buiten gaan onder begeleiding van een ouder of voogd.

‘Dat besluit is er gekomen na een politierapport van 12 december, waarin gewezen werd op de verschillende incidenten van de afgelopen jaren’, klonk het aan de zijde van de gemeente Anderlecht. ‘Incidenten waarbij politie, brandweer en hulpdiensten werden aangevallen en waarbij gewonden vielen. De politie wees op de noodzaak van maatregelen die zouden vermijden dat jongeren het slachtoffer zouden worden van dergelijk geweld, maar die ook zouden voorkomen dat ze dergelijk geweld zouden plegen.’

Mensenrechtenactivist Nordine Saïdi diende een urgent schorsingsverzoek in tegen dat besluit van de burgemeester. De man woont met zijn echtgenote en twee zonen, van 17 en 15 jaar oud, zelf in de wijk. ‘Mijn cliënten vieren oudejaarsavond bij vrienden, terwijl hun zonen dat in het begin van de avond elders vieren’, pleitte meester Lannoy voor de eisers. ‘Later op de avond vervoegen de zonen hun ouders. Door dit besluit zou enkel de oudste dat kunnen, en dreigt de jongste meteen opgepakt te worden.’

Ongeacht gedrag

Volgens de familie is het besluit in strijd met de Gemeentewet en het Kinderrechtenverdrag, en is het niets anders dan een avondklok die alle minderjarigen jonger dan 16 jaar treft, ongeacht hun gedrag. ‘Bovendien is de maatregel discriminerend’, ging het verder. ‘Niet alleen wordt er geen enkele verantwoording ingeroepen voor de leeftijdsgrens, de maatregel treft ook enkel een buurt met een duidelijke ethnische en sociaaleconomische achtergrond. Hij is daardoor extra stigmatiserend voor de bewoners, en zeker de jongeren die al dagdagelijks af te rekenen hebben met systemisch racisme.’

‘De burgemeester had niet de bevoegdheid om dat besluit alleen te nemen’, meende ook auditeur Benoit Cuvelier. ‘De incidenten waarop hij zich beroept om dat besluit te nemen, hebben zich voorgedaan in de oudejaarsnachten van 2022 en 2023. De oudejaarsnacht van 2024 is dus geen onvoorziene gebeurtenis, zodat het aan de gemeenteraad was om hier op te treden.’ Bovendien gaat het besluit volgens de auditeur in tegen het Kinderrechtenverdrag dat de arrestatie van een minderjarige enkel toelaat als ultieme maatregel, als er geen alternatieven meer mogelijk zijn: ‘het besluit van de burgemeester voorziet de onmiddellijke arrestatie van elke minderjarige jonger dan 16 jaar die niet begeleid is door een ouder of voogd, zonder de politie enige beoordelingsmarge te geven’. Het besluit van de burgemeester kan echter niet geschorst worden omdat de familie die het schorsingsverzoek heeft ingediend, er onvoldoende nadeel van ondervindt, besluit de auditeur. ‘Niets verhindert hen ervan hun 15-jarige zoon die avond te begeleiden.’