Bart De Wever zal ‘aangepaste maatregel’ gebruiken om preventief huisarrest voor veelplegers te kunnen handhaven

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zal gebruik maken van een nieuwe maatregel om een huisarrest voor een jonge veelpleger toch te kunnen handhaven. De maatregel is een antwoord op een advies dat de auditeur eerder op de dag formuleerde bij de Raad van State.

De ouders van een jongen van zeventien jaar hadden beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het preventieve huisarrest dat de stad Antwerpen de jongen had opgelegd voor oudejaarsavond. Een auditeur bij de Raad van State adviseerde vrijdag om dat huisarrest te schorsen. ‘De verzoekende partij heeft geargumenteerd dat de redenen die worden opgegeven voor de beslissing van de burgemeester niet in verhouding staan tot de ernstige gevolgen ervan’, aldus de Raad van State vrijdag. ‘De auditeur is van oordeel dat deze argumentatie ernstig is, en dat daarom in deze procedure in kort geding de schorsing van de beslissing aangewezen is.’

Zo gemakkelijk geeft burgemeester De Wever zich echter niet gewonnen. Na overleg met zijn raadsman besloot hij dat er een nieuw huisarrest zal worden uitgewerkt, ditmaal beter beargumenteerd. ‘Er zal een aangepaste maatregel opgelegd worden’, aldus een woordvoerder. ‘Het handhavingskader voor de preventieve huisarresten wordt daardoor verder uitgediept. We zijn de Raad van State dankbaar om zich daarover te buigen.’

Volgens De Wever trekt het hoge rechtsorgaan het instrument van de preventieve huisarresten absoluut niet in twijfel. Volgende week maandag zal de Raad van State met een finaal arrest komen. Hoe belangrijk dat arrest als precedent wordt in de discussie rond de huisarresten, is voer voor speculatie, zeker gezien de stokken die de stad achter de deur houdt. ‘We houden rekening met de aanbevelingen die de Raad tijdens de zitting aanbracht en gaan daar juridisch-technisch gevolg aan geven’, aldus nog het kabinet van De Wever.

Net als de voorbije jaren legde de stad Antwerpen midden december tientallen jonge veelplegers een preventief huisarrest op voor oudejaar. Het doel was officieel om ‘een zorgeloze oudejaarsavond te kunnen creëren’. De politie voert op oudejaarsavond ook controles uit om na te gaan of de jongeren in kwestie zich aan het huisarrest houden.