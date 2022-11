Agentschap Opgroeien bezig met herevaluatie probleemcrèches: ‘Komende weken wellicht nog schorsingen’

Het agentschap Opgroeien is volop bezig met een herevaluatie van de probleemdossiers in de sector van de kinderopvang. Dat heeft waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien Bruno Vanobbergen dinsdagavond gezegd in het Vlaams Parlement. Volgens Vanobbergen staat het voorzorgsprincipe daarbij centraal. Hij verwacht dat er in de komende dagen en weken nog meer schorsingen en opheffingen van vergunningen zullen volgen. Belangrijk is volgens hem dat ouders op een gestructureerde manier ondersteuning zullen krijgen.

De voorbije week doken er opnieuw verhalen op van wantoestanden in verschillende crèches. Gisteren/maandag nog besliste het agentschap Opgroeien om ook de andere vestigingen van het eeder in opspraak gekomen Mippie en Moppie in Keerbergen te schorsen. Vorige week legde Katrien Verhegge, de topvrouw van het agentschap Opgroeien, haar mandaat neer omdat haar agentschap en zijzelf opnieuw in het oog van de storm waren beland.

In de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement vuurden de parlementsleden een batterij vragen af op minister van Welzijn Hilde Crevits en op waarnemend administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien Bruno Vanobbergen.

Centrale en weerkerende vraag: hoe zeker kunnen we zijn van de veiligheid in de zogenaamde ‘probleemcrèches’ en dringt er zich geen nieuwe screening op? “Het parlement heeft recht op een antwoord”, beaamde minister Crevits.

Volgens Bruno Vanobbergen werkt zijn agentschap volop aan “de evaluatie en de re-evaluatie” van de zogenaamde probleemdossiers of historische dossiers. “We staan daar voor een ontzettende berg werk”, zei hij. Bij die oefening wordt volgens Vanobbergen gewerkt volgens het voorzorgsprincipe “waarbij de bescherming van de integriteit van kleine kinderen centraal staat”.

De herevaluatie van dossiers kan volgens Vanobbergen leiden tot verschillende opties, gaande van een schorsing of opheffing tot een voornemen tot schorsing of opheffing of tot een bezoek van de Zorginspectie. “Op het moment dat we vaststellen dat we moeten overgaan tot een opheffing of schorsing, doen we dat op een gedocumenteerde maar gedecideerde manier”, aldus Vanobbergen.

De topman van Opgroeien verwacht dat er door de lopende oefening de komende dagen en weken nog meer beslissingen zullen vallen. Daarbij is het wel de bedoeling om zowel de ouders als de lokale besturen de nodige ondersteuning te bieden. Zo zullen ouders bij de sluiting van hun opvanginitiatief meteen een toelichting krijgen en zullen ze ook meteen de contactgegevens krijgen van beschikbare psychopedagogen.