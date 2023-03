Aantal klachten over Vlaamse woonzorgcentra blijft op hoog niveau

Het aantal klachten over de Vlaamse woonzorgcentra is sinds de coronapandemie sterk toegenomen. In 2022 ging het om 600 klachten, waarvan ongeveer de helft als gegrond werd beoordeeld.

Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de Woonzorglijn, het contactpunt van de Vlaamse overheid voor wie vragen of klachten heeft over een ouderenzorgvoorziening.

Ter vergelijking, in 2020 lag het aantal klachten op 576. Het jaar erop volgde een daling tot 430 meldingen. “Tijdens de coronajaren kwamen veel klachten voort uit de strenge maatregelen die golden”, verklaart Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Nu zien we een opvallende toename van het aantal klachten over de zorg- en dienstverlening en de personeelsomkadering”, klinkt het. Het valt ook op dat er niet alleen meer klachten zijn, maar dat bij een klacht ook over meer verschillende elementen geklaagd wordt. Het grootste deel van de klachten had te maken met de kwaliteit van de zorg.

Zo zijn er geregeld klachten over de lichaamsverzorging van bewoners en ook de verdeling van en het toezicht op medicatie komen vaak ter sprake. Veel woonzorgcentra kampen tegenwoordig met personeelstekorten, waardoor de dienstverlening onder druk kan komen te staan.

“We blijven dan ook verschillende acties ondernemen om mensen te overtuigen om voor een job in de zorg te kiezen”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).

Voorzieningen die blijvend tekortschieten in hun zorg en- dienstverlening, worden door Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst, wat kan resulteren in schorsingen van de erkenning of in een uiterste geval de sluiting van het woonzorgcentrum.