Niets doen voor de natuur, allemaal goed en wel. Hoe doet u dat? Vijf ultieme Maai Mei Niet-tips voor een uitstekende nectarscore.

1. Stop met meststoffen en pesticiden

De enige radicale stap die u hoeft te zetten voor een gezond gazon. Meststoffen en pesticiden zijn overbodig en zelfs schadelijk. Ze verstoren alles wat uw bodem gezond maakt, van schimmels en bacteriën tot regenwormen. Een gezonde, levende bodem houdt meer water op. Is uw bodem erg schraal (uitstekend voor bloemen!), dan kunt u wat bemesten. Kies dan voor organische meststoffen of een dun laagje goed verteerde compost. Wissel kort en lang gras af, dat is een feest voor de biodiversiteit. Waar u om de 3 à 4 weken maait (die frequentie is ideaal voor maximale groei), bloeien boterbloem en madelief wellustig. In het lange gras komen margriet en knoopkruid tot hun recht. Wees creatief: maai in cirkels, bogen en golven of geef uw gazon een hanenkam... Samen met de wisselende lengtes zorgt dat voor temperatuurverschillen. Ideaal voor vlinders, die zoeken constant de juiste temperatuur. Maai altijd op de hoogste stand. Langer gras is beter bestand tegen droogte. U kunt sneller meer bloemen krijgen door hier en daar één vierkante meter graszoden te verwijderen en daar bloemen in te zaaien of te planten (of nog beter: doe het allebei!). Zo hoeven de bloemen de concurrentie met het gras niet aan te gaan, en van daaruit kunnen ze zich verder verspreiden doorheen de tuin. Dit najaar kunt u bloembollen planten, zoals krokussen, sneeuwklokjes en narcissen. Ze zullen bloeien in het vroege voorjaar. Naast een prachtig uitzicht geven die bloemen ook voedsel voor de hommels, dat zijn de vroegste vliegers. Uitstekend dus voor uw nectarscore: de hoeveelheid nectar die uw niet-gemaaide gazon per dag produceert voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Elke dag maaien is heel slecht voor uw gras, zeker tijdens droge periodes. Laat om te beginnen uw gazon nog een weekje staan, want van 31 mei tot 6 juni is het Week van de Bij. Schrik niet wanneer u daarna het lange gras weer kortwiekt: het zal er wat geel uitzien. Dat is normaal, want er kon minder zon bij en het was vochtiger. Het groen komt snel terug, geen paniek.