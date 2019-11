Koning Filip zet dinsdag zijn consultaties voort in een poging om de federale regeringsonderhandelingen uit het slop te halen. Maar de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette maken dat voor de N-VA 'heel moeilijk', zei ondervoorzitter Lorin Parys op Radio 1.

Preformateurs Rudy Demotte en Geert Bourgeois vroegen maandag aan koning Filip om hen van hun opdracht te ontheffen. Maar het staatshoofd wil eerst meer informatie inwinnen voor hij een beslissing neemt. De koning kondigde nieuwe consultaties aan.

Het is voorlopig onduidelijk wat de volgende stap wordt. Komt er een nieuwe poging om de twee grootste partijen, N-VA en PS, dichter bij elkaar te krijgen en een paars-gele regering te vormen? Of wordt toch de alternatieve piste voor een paars-groene regering uitgetest?

PS-voorzitter Paul Magnette stelde maandagavond vast dat de federale onderhandelingen in een impasse zijn beland en wees daarvoor naar de institutionele eisen die de N-VA volgens hem op tafel heeft gelegd, in het bijzonder op het vlak van de sociale zekerheid.

Dat institutionele heeft echter altijd op tafel gelegen, reageerde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys in De Ochtend op Radio 1. 'Dat staat ook in het rapport van de informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR). De N-VA verwijten dat ze dat op tafel legt, is als de paus verwijten dat hij katholiek is', aldus Parys.

Sociaaleconomisch of institutioneel

De N-VA is wat hem betreft nog altijd bereid tot een compromis, maar Parys verwijst naar twee belangrijke zaken die daarbij op tafel liggen, het sociaaleconomische en het institutionele.

'Ofwel geef je de Vlamingen - en eigenlijk zijn alle Belgen daarbij gebaat - een sociaaleconomisch herstelbeleid, ofwel laat je elke regio de kans om zijn eigen potje te koken, met zijn eigen budget en verantwoordelijkheid. Je kan niet twee keer neen zeggen. Als we de recepten van de PS volgen, met het terugdraaien van de pensioenleeftijd en hogere minimumlonen, stevenen we af op nieuw oplopend deficit en nieuwe belastingen.'

'Wij blijven bereid om te luisteren en te praten en om het pure partijbelang te overstijgen. We willen graag ons volledige programma ten uitvoer brengen, maar we zijn ons ervan bewust dat dat niet kan. Maar je kan niet vragen van de N-VA om zijn hele programma in te slikken. Dat zou een capitulatie zijn.'

Paars-groen?

Parys besluit dat er opnieuw vertrouwen moet groeien tussen de verschillende partijen. Hij wacht het initiatief van de koning af, maar voegt daar meteen aan toe dat het 'na de communicatie van de PS heel moeilijk is om daar opnieuw mee te beginnen.'

'Magnette zegt dat er met paars-groen een alternatief op tafel ligt. Misschien is het een piste om te bekijken of zo'n coalitie op de baan gebracht kan worden.'

N-VA wil volgens Parys graag mee besturen, maar niet te allen prijze. 'Het is niet zo dat elke regering zomaar beter is dan geen regering. Het belangrijkste is: wat gaat die regering doen?', aldus Parys.

John Crombez © belgaimage

Crombez: 'Klare wijn schenken'

SP.A-voorzitter John Crombez vraagt zich af of N-VA wel in een federale regering wíl stappen. 'Als dat niet zo is, dan moeten ze dat zeggen en kunnen er andere dingen bekeken worden', aldus Crombez in De Ochtend. 'De tijd is op. Eigenlijk zou je moeten zeggen: sluit ze een weekend op in Poupehan en los het op'.

Crombez stoort zich wat aan de perceptie-oorlog die PS en N-VA nu volop voeren. Hij wil dat beide partijen klare wijn schenken. 'Ik begin me daarbij af te vragen: heeft de N-VA niet beslist om niet in de regering te stappen? Hun doel is toch om federaal te blokkeren en het land te splitsen', aldus Crombez. 'De N-VA zegt dat het confederalisme er moet komen. Dat is geen houding van een partij die een oplossing zoekt om te regeren'. Maar als N-VA intern die beslissing zou genomen hebben, dan moet ze daarmee naar buiten komen. 'Dan kunnen er andere dingen bekeken worden'.

Afspiegeling

Zelf suggereert Crombez een interimregering met een afspiegeling van de regionale coalities (PS-MR-Ecolo langs Waalse kant en N-VA, CD&V en Open VLD langs Vlaamse kant). Crombez noemt dat zelfs 'de meest redelijke piste'. 'Zo leg je ook meer gewicht bij de regio's', klinkt het.

Maar de moeilijkheid daar is dat Ecolo niet aan tafel wil gaan met N-VA. En zo lijkt er met elk scenario wel een probleem.