PS-voorzitter Paul Magnette stelt vast dat de federale onderhandelingen in een impasse zijn beland. Hij wijst daarvoor naar de institutionele eisen die de N-VA volgens hem op tafel heeft gelegd, in het bijzonder op het vlak van de sociale zekerheid.

'Hij bevestigde daar eerdere uitspraken op de Franstalige televisie. 'Als de N-VA terugkomt met vragen om grote luiken van de sociale zekerheid te splitsen - van de gezondheidszorg, de werkloosheidsuitkering, enzovoort - dan gaan we uiteraard niet over die zaken praten. We hebben altijd heel duidelijk gezegd dat we niet gaan onderhandelen over het op de helling plaatsen van de sociale zekerheid. Je moet daarvoor niet op de PS rekenen', luidde het eerder op RTL-TVi.

Hij bevestigt dat het vandaag 'heel heel moeilijk' is om tot een akkoord met N-VA te komen. De prioriteiten voor de Franstalige socialisten liggen op het domein van de klimaatopwarming, de sociale vraagstukken en de koopkracht, aldus Magnette. 'Maar zeker niet de staatshervorming en institutionele vragen', die volgens hem 'de enige prioriteit' zijn voor N-VA. De PS-voorzitter daagde zijn collega Bart De Wever uit zelf in de arena te treden met de communautaire agenda. 'De N-VA kan het initiatief nemen als ze denken dat de communautaire agenda de prioriteit moet zijn. Bart De Wever kan een missie aan de koning vragen en contact nemen met de andere partijen om te zien of er een meerderheid zijn communautaire agenda volgt', luidde het. 'Wij zijn daarvoor geen vragende partij.'

De PS-voorzitter herhaalde meteen dat de N-VA niet incontournable is voor een regering. 'Er zijn andere meerderheidsformules mogelijk. We moeten zien of de andere partijen bereid zijn een ander spoor te bewandelen', aldus Magnette. Zo herinnerde hij eraan dat zijn partij zich eerder bereid heeft verklaard om een tijdelijke regering in het zadel te helpen mocht dat nodig zijn om dringende dossiers aan te pakken. Indien een paarsgele coalitie mét N-VA niet lukt, dan is enkel paarsgroen mogelijk, eventueel aangevuld met CD&V, voor een volwaardige regering.

Maar voor de christendemocraten en liberalen ligt een coalitie met een minderheid aan Vlaamse kant bijzonder moeilijk. En de liberalen hebben al eerder laten verstaan dat ze een regering met de groenen niet zien zitten. Indien de impasse blijft duren, mikt Magnette niet op vervroegde verkiezingen. 'Wij doen niets om naar verkiezingen te gaan', benadrukte hij.