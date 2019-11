Hoewel CDH-leider Maxime Prévot in juni een federale oppositiekuur aankondigde, drukt hij dat voornemen vandaag opvallend minder fors uit. Bij Bel RTL zegt hij 'bereid te zijn om bij te dragen aan de stabiliteit van het land'.

Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) ronden vandaag hun consultatieronde af. De oudgedienden kregen een duidelijke opdracht mee: uitzoeken of een paars-gele regering mogelijk is. Voorlopig is het koffiedik kijken wat het antwoord is en hoe het Paleis erop zal reageren.

...