Om uit de federale impasse te raken, suggereert SP.A-voorzitter John Crombez een interimregering met afspiegeling van de regionale coalities: N-VA, CD&V en Open VLD langs Vlaamse kant en PS-MR-Ecolo langs Waalse.

Crombez noemde dat in De Ochtend op Radio 1 zelfs 'de meest redelijke piste', want 'zo leg je ook meer gewicht bij de regio's'.

De moeilijkheid is echter ook in die constellatie dat het water tussen N-VA en PS heel diep is. Daarnaast wil Ecolo niet aan tafel gaan met N-VA en hebben Ecolo en Groen zich aan elkaar vastgeklonken.

Crombez vraagt zich af of N-VA wel in een federale regering wíl stappen. 'Als dat niet zo is, dan moeten ze dat zeggen en kunnen er andere dingen bekeken worden', zei hij nog in De Ochtend. 'De tijd is op. Eigenlijk zou je moeten zeggen: sluit ze een weekend op in Poupehan en los het op'.

De SP.A-voorzitter stoort zich wat aan de perceptie-oorlog die PS en N-VA nu volop voeren. Hij wil dat beide partijen klare wijn schenken. 'Ik begin me daarbij af te vragen: heeft de N-VA niet beslist om niet in de regering te stappen? Hun doel is toch om federaal te blokkeren en het land te splitsen', aldus Crombez. 'De N-VA zegt dat het confederalisme er moet komen. Dat is geen houding van een partij die een oplossing zoekt om te regeren'.

Hilde Crevits: 'Paars-groen geen optie'

CD&V-kopstuk Hilde Crevits blijft erbij dat N-VA en PS moeten proberen om een federale regering op poten te zetten. 'Voor ons is het een evidentie dat de twee grootste partijen hun verantwoordelijkheid nemen', zei zij op Radio 1.

Over een eventueel paars-groen alternatief wil Crevits het niet hebben. 'De twee grootste fracties moeten elkaar in de ogen kijken. 'De kiezer heeft de stemuitslag bepaald. Als je een stabiele regering wil, dan heb je de twee grootste partijen nodig'.

Crevits maakt een voetbalvergelijking. 'Op een bepaald moment moet je een ploeg vormen en moet je bereid zijn de uitdagingen aan te pakken'.

Aan uitdagingen geen gebrek en elke dag zonder een oplossing, is volgens Crevits 'een verloren dag'.

Ahmed Laaouej: 'Nieuwe verkiezingen mogelijk'

Een ander scenario dat de ronde doet, is dat van nieuwe verkiezingen. Die piste is 'mogelijk maar niet wenselijk', zo zei PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej op de RTBF-radio.

'Wij blijven trouw aan de engagementen die we zijn aangegaan met de bevolking. We zetten onze waarden niet te koop', aldus Laaouej. Hij roept Open VLD en CD&V op 'lucide' te zijn. 'Laat hen stoppen met zich vast te kleven aan de N-VA: andere coalities zijn mogelijk', zegt Laaouej.

Terwijl Laaouej op de RTBF te horen was, zei N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys op Radio 1 dat het water tussen PS en N-VA inderdaad 'heel erg diep' is, maar dat er een compromis mogelijk is als de PS bereid is ofwel sociaaleconomisch van koers te veranderen ofwel tegemoet wil komen aan de institutionele eisen van de N-VA.