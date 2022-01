Het Overlegcomité buigt zich vrijdag voor een zoveelste keer over de coronabarometer. Volg hier live de persconferentie over wat er beslist werd.

Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten begon omstreeks 14.30 uur, iets later dan voorzien, omdat premier Alexander De Croo de ministers-presidenten eerst nog bij zich had geroepen. Het coronacommissariaat was daarbij ook vertegenwoordigd.

De coronabarometer moet aan de hand van kleurcodes meer voorspelbaarheid inbouwen in het beleid, maar raakte tot nog toe niet verder dan de tekentafel. De barometer zou te weinig ruimte laten voor het politiek compromis, was de vrees.

Premier Alexander De Croo liet donderdag in de Kamer uitschijnen dat het moment van de waarheid voor de coronabarometer is aangebroken, maar nu lijken enkele Franstalige excellenties tegen te stribbelen.

Jean-Marc Nollet, een van de voorzitters van regeringspartij Ecolo, noemde het instrument zoals het nu op tafel ligt vrijdagochtend 'niet bevredigend'.

Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse gemeenschap, stuurde de leden van het Overlegcomité dan weer een brief met zijn bezwaren. De coronabarometer zou te veel gericht zijn op de cultuursector en de evenementen, is de teneur.

