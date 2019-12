De gemeente Koksijde weigert voorlopig om 400 asielzoekers op te vangen op de luchtmachtbasis. Volgens burgemeester Marc Vanden Bussche is de veiligheid niet gewaarborgd. De gemeente is wel van plan om na Nieuwjaar verdere gesprekken te voeren met Fedasil. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wacht de resultaten van die gesprekken af.

Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Minister De Block vroeg de gemeente Koksijde afgelopen maandag formeel om opnieuw asielzoekers op te vangen. In 2016 ving de kustgemeente al eens tijdelijk 300 mensen op in de gebouwen van de luchtmachtbasis. Maar dit keer geeft burgemeester Marc Vanden Bussche een negatief advies. Niet om humanitaire redenen, maar wel omdat de veiligheid niet gewaarborgd is, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Volgens Vanden Bussche, ook een liberaal, is de politie in zijn gemeente onderbemand. 'Vooreerst betekent de komst van 400 asielzoekers heel wat extra werk voor administratief personeel en vooral voor de politie. En het water staat hen nu al aan de lippen', klinkt het.

Vanden Bussche verwijst onder meer naar problemen met transmigratie in de regio en de brexit. Bovendien verliep de opvang van asielzoekers in 2016 niet vlekkeloos, zegt de burgemeester. Zo waren er onder de asielzoekers toen ook mensensmokkelaars en geseinde personen, zegt hij.

De gemeente is van plan om na Nieuwjaar verdere gesprekken te voeren met Fedasil, de federale instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Minister De Block wacht de resultaten van die gesprekken af, laat haar kabinet weten aan Belga.