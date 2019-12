Bij Fedasil, de federale dienst die instaat voor de opvang van asielzoekers, wordt met een bang hart naar de eindejaarsperiode gekeken. Het nijpende tekort aan opvangplaatsen zou vooral tijdens de laatste dagen van het jaar voor chaos kunnen zorgen.

'Het aantal geplande nieuwe opvangplaatsen is vandaag zo beperkt dat er niets mag mislopen', vertelt Mieke Candaele, communicatiedirecteur van Fedasil. 'Helaas, vorige week is er alweer iets misgelopen.'

Candaele doelt op de problemen met het ponton Reno in Gent. Het ponton deed in 2016 en 2017 al eens dienst als opvangcentrum en zou vorige week heropenen. Maar door problemen met de elektriciteit is die heropening uitgesteld tot februari. Gevolg is dat Fedasil de 250 opvangplaatsen die het ponton zou bieden elders moet gaan zoeken.

Een maand eerder moest Fedasil ook al op zoek naar alternatieven voor de 140 opvangplaatsen die in het asielcentrum van Bilzen waren voorzien. Na de brandstichting werd de opening van dat centrum voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Kort na die brand had Fedasil al eens de alarmbel geluid in De Tijd. Volgens het agentschap moesten er voor het einde van dit jaar 1000 extra opvangplaatsen worden gevonden. Een scenario waarbij asielzoekers op straat terecht zouden komen werd niet uitgesloten.

'Of we dat scenario kunnen vermijden is nog altijd bang afwachten', vertelt Candaele vandaag. Vooral de laatste dagen van het jaar worden volgens haar precair. 'Onze diensten zijn tijdens de kerstdagen gesloten. Als ze op 30 december weer opengaan, krijgen we ongetwijfeld een piek. Het is maar de vraag of we die kunnen opvangen.'

Om de aanhoudende crisis de baas te kunnen zal Fedasil de komende maanden een beroep doen op partners uit de privésector. 'Partners als de bewakingsfirma G4S zouden op korte termijn voor 3500 extra plaatsen moeten zorgen. Het is een noodgreep die we ook tijdens de crisis van 2015 en 2016 hebben uitgevoerd.'

Anders dan in 2015 en 2016 heeft de huidige opvangcrisis niet in de eerste plaats te maken met het hoge aantal asielaanvragen. 'Het aantal aanvragen is relatief groot,' zegt Candaele, 'maar niet te vergelijken met instroom van toen.'

Verkeerde perceptie

De huidige crisis is in belangrijke mate een gevolg van de snelle afbouw van opvangplaatsen na de vorige crisis. 'Van de 35.700 opvangplaatsen van toen bleven er, door besparingen, op een bepaald ogenblik nog 22.700 over. Vandaag hebben we een opvangcapaciteit van 26.400 plaatsen. Wij hebben altijd gepleit voor meer buffercapaciteit, maar daar is helaas geen gehoor aan gegeven.'

Het acute gebrek aan opvangplaatsen is ook een gevolg van de achterstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Door personeelsgebrek en een uitbreiding van het takenpakket slagen die diensten er vaak niet in om asielaanvragen binnen de zes maanden te verwerken. Procedures slepen vandaag soms een jaar of langer aan. Ook om die reden is de uitstroom in de asielcentra een stuk kleiner dan de instroom.

Volgens Mieke Candaele kan de huidige crisis een verkeerde perceptie creëren. 'De indruk kan ontstaan dat we vandaag te maken hebben met een ongecontroleerde instroom van asielzoekers. Die perceptie is fout en zorgt voor onnodige onrust bij de bevolking. Met voldoende personeel en buffercapaciteit is de huidige instroom wel degelijk beheersbaar.'