Knack onderzoekt: op deze plek eiste de terrorist de aanslag op in Brussel

Uit onderzoek van Knack, RTBF en online vrijwilligers blijkt dat Abdesalem L. zijn aanslag voor IS opeiste op de Zuidlaan van de Brusselse Kleine Ring. De locatie van deze video wijst erop dat de dader vluchtte in zuidelijke richting en dus net na de aanslag niet richting het Koning Boudewijnstadion reed, waar op dat moment de Rode Duivels hun match tegen Zweden speelden.

Maandagavond kwart over zeven ‘s avonds: Abdesalem L. (45) maakt zijn Amerikaanse oorlogswapen AR-15 schietklaar. Hij vuurt op een taxi en loopt meteen daarna een kantoorgebouw op het Saincteletteplein in. Daar schiet hij op twee voetbalsupporters die voor hem op de vlucht zijn. Twee mensen met de Zweedse nationaliteit komen om het leven. Een derde persoon – ook een Zweed – raakt zwaargewond. De nachtelijke klopjacht van de politie op Abdesalem eindigt in het theehuis Al Khaima in Schaarbeek waar de terrorist meer dan twaalf uur later wordt neergeschoten.

Wat gebeurde er in de tussentijd? En was de terrorist op weg naar het Koning Boudewijnstadion waar de match België-Zweden was stilgelegd?

Knack, RTBF en vrijwilligers van het collectief Geoconfirmed analyseerden beelden die circuleren na de aanslag. Zo doken er beelden op van een andere man die met een oranje fluovest op een scooter rondreed, maar uit een analyse van VRT NWS bleek dit niet de dader te zijn. De video’s die wel met zekerheid de dader tonen, omdat zijn vuurwapen zichtbaar is, tonen dat hij wegreed via de Ieperlaan in zuidelijke richting. Op onderstaande kaart ziet u de locaties van video’s die werden geverifieerd door Knack.

Een van die video’s die wél met zekerheid Abdesalem toont, is de video die hij zelf postte op Facebook (zijn account werd inmiddels verwijderd) waarin hij de aanslag opeist voor Islamitische Staat (IS). Hij zei dit te doen om ‘moslims te wreken’. ‘Wij leven en sterven voor onze religie’, klinkt het in het Arabisch. Die video bevat echter weinig visuele elementen om de exacte locatie ervan te bepalen. Het is inmiddels donker (de aanslag gebeurde bij valavond), we zien vooral het hoofd van de dader en in de achtergrond zien we alleen vaagweg een gebouw op de rechterkant.

Toch kon de X-account ‘azbintl‘ de locatie achterhalen. Onderzoek van Knack en RTBF bevestigt de bevindingen van deze vrijwilliger, gespecialiseerd in het zoeken naar de locatie van nieuwsbeelden. De opeisingsvideo werd opgenomen op de Zuidlaan, een deel van de Brusselse Kleine Ring, ter hoogte van huisnummer 41. Dat komt overeen met de richting waarin Abdesalem L. vluchtte na zijn schietpartij.

We verifiëren deze locatie op basis van de schaarse visuele elementen. Het gezicht van Absesalem licht tijdens zijn videoboodschap soms fel op. Dat kan verklaard worden door de koplampen van voorbijrijdende auto’s. Absesalem staat op het voetpad en de auto’s rijden op die plek naar hem toe.

Als u goed kijkt, ziet u op het screenshot hierboven links van zijn hoofd ook lichtpuntjes. Dat blijkt een vliegtuig te zijn dat van links naar rechts door het beeld vliegt. Via de site flightradar24.com checken we of op deze plek vliegtuigen passeerden op 16 oktober. Dat blijkt te kloppen. De avond van de aanslag passeerden hier vliegtuigen die landen op de nationale luchthaven van Zaventem op landingsbaan 07R. Dat was bijvoorbeeld het geval om iets na 20u, wanneer de video ongeveer online kwam.

Een RTBF-journalist nam ook ter plekke een foto van het straatbeeld. Visuele elementen in de video (boven) komen overeen met wat we zien op zijn foto (onder): een verkeersbord voor stationair parkeren (1), een sticker op een poort (2) en een architecturaal element (3) komen overeen.

Uit deze verificatie blijkt dat Abdesalem L. op zijn scooter door het centrum van Brussel reed en aangekomen op de Kleine Ring zijn opeisingsvideo maakte. Wellicht gebeurde dit in het uur na de schietpartij. Hoe hij uiteindelijk in Schaarbeek, noordoostelijk van deze locatie, uitkwam waar hij de volgende ochtend werd doodgeschoten door de politie is op dit moment onduidelijk.