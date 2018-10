Kinderrechtencommissaris spreekt Francken tegen: 'Servisch gezin gedwongen vertrokken'

Volgens De Vos is de 25-jarige vrouw sinds haar 15de al in België. Al haar kinderen spreken volgens hem Nederlands en geen woord Servisch. 'Ik ben woedend. Dit is echt een ondraaglijke situatie', aldus de kinderrechtencommissaris.

Het Servische gezin, een moeder en haar vier kinderen, was het eerste dat werd opgesloten in de veelbesproken family units van het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Omwille van procedurestappen kon het gezin niet gerepatrieerd worden binnen de wettelijk voorziene termijn van 28 dagen, zodat het vijftal werd overgebracht naar een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas.

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde dinsdagochtend aan dat de familie vrijwillig is teruggekeerd.

Bernard De Vos bevestigt dat de familie dinsdag om 10.20 uur op een vliegtuig is teruggekeerd naar Servië. 'Het ging echter om een gedwongen en geforceerde terugkeer', zegt de kinderrechtencommisaris. 'De moeder heeft beslist om te vertrekken omdat ze niet anders kon. In feite wilde ze niet zelf vertrekken.'