Walter De Donder, kandidaat-voorzitter voor CD&V, heeft een filmpje op zijn Twitter-account geplaatst waarin hij het heeft over migratie en inburgering. 'Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap.'

Maandagavond plaatste kandidaat-voorzitter van CD&V Walter De Donder een filmpje van een campagnetoespraak op zijn Twitteraccount. De Donder spreekt daarin over 'regio's in Antwerpen die zwaar getroffen zijn door migratie en door een foute inburgering.'

Volgens De Donder hebben de christendemocraten er in het verleden geen goed aan gedaan om 'rond die problematiek te fietsen'. 'Sinds 1994, de eerste zogenaamde Zwarte Zondag, hebben de beleidsmensen altijd ontkent dat er een probleem is. Er zijn wijken in Antwerpen en Brussel die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen', aldus De Donder.

Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap. Naast kansen voor inburgering. pic.twitter.com/irf3kX0tAi — walterdedonder (@walterdedonder) October 29, 2019

In de video herhaalt De Donder ook verder nog de analogie die hij eerder al maakte in een interview in De Morgen: 'Als iemand geen dak boven zijn hoofd heeft, wil ik die gerust een logeerkamer aanbieden. Ook de familieleden zijn welkom. Maar wanneer ze mij zeggen wanneer ik het licht moet uitdoen, wanneer ik moet gaan slapen of welk programma ik op televisie moet kijken, dan moeten we die groep uitnodigen om ermee te praten.'

Binnen CD&V wordt afkeurend gereageerd. 'Leiderschap CD&V is voor mij niet angst uitbuiten en onzekerheid voeden. Ook niet in achterkamers', zegt Vlaams parlementslid Katrien Partyka, die zelf ook meedingt naar het voorzitterschap, op Twitter. 'Wel een helder antwoord geven. Zoals in een Vlaams regeerakkoord dat zich duidelijk uitspreekt over samenleven.'

Sammy Mahdi, een andere concurrent, houdt het op een verwijzing naar het Bijbelvers Leviticus 19:3. Dat bijbelvers gaat als volgt: 'De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!'.

'Ik heb mijn eigen programma en mijn eigen ideeën over christendemocratie', zegt Mahdi, gevraagd om verduidelijking aan Belga. 'Mijn campagne draait om bepaalde christelijke waarden en vooral om de terugkeer naar die waarden, maar ik probeer vooral vanuit mijn eigen verhaal iets over te brengen. Dat moet niet gezien worden als iets tégen iemand anders.'

Voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken reageerde op zijn Twitteraccount al enthousiast: 'Leve Walter De Donder', klinkt het. 'De onderhandelingen in 2024 gaan nog interessant worden'

Ook Antwerps kopstuk Filip De Winter prijst De Donder. 'Nu het bijna te laat is worden ze wakker, eindelijk.' Kamerlid Dries Van Langenhove tot slot noemt de uitspraken van De Donder 'een goede zaak'. 'Zelfs bij CD&V heeft men het intussen over de omvolking van West-Europa. Onze ideeën sijpelen door, ondanks de tegenwerking van de media.'

Dat vanuit de partij van Van Grieken enthousiaste reacties komen, hoeft niet te verwonderen. De omvolkingstheorie, en het geloof in het idee dat de autochtone bevolking in Europa 'vervangen' wordt door migratie vanuit Afrika en Europa, maakt de laatste jaren opgang binnen extreemrechtse middens.

N-VA-Kamerlid Theo Francken focust op Twitter ook op het discours rond 'ontvolken', 'alt-right (een extreemrechtse politieke beweging in de VS, red.) woordgebruik', zegt hij. 'Het hondenfluitje ver voorbij. Wat zegt het feit dat een beminnelijke, potentiële CD&V-voorzitter dit hanteert over onze samenleving?'