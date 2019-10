Hoe schadelijk zijn de 'ontvolking'-uitspraken van aspirant-voorzitter Walter De Donder (CD&V) voor zijn campagne? 'Het is niet verwonderlijk dat net de burgemeester van Affligem dit zegt', zegt politicoloog Bram Wauters (UGent).

'Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap', zo tweette kandidaat-voorzitter Walter De Donder (CD&V) dinsdagavond. Op het bijhorend filmpje heeft de burgemeester van Affligem het over een 'ontvolking' van 'bepaalde wijken' in Antwerpen en Brussel. Wijken die 'volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen'.

...