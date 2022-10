Trump moet getuigen in verkrachtingszaak

Donald Trump heeft woensdag moeten getuigen voor het gerecht in een zaak die tegen hem werd aangespannen door schrijfster E. Jean Carroll.

Carroll beschuldigt Trump ervan haar in de jaren negentig te hebben verkracht in het kleedhokje van een winkel. Ze stelt dat Trump haar carrière heeft beschadigd door te zeggen dat zij heeft gelogen over de verkrachting. In het proces wordt hij beschuldigd van laster.

Eerder vroeg de Amerikaanse oud-president om het geplande getuigenis uit te stellen, maar rechter Lewis Kaplan uit New York verwierp dit verzoek. Trump legde nu dan toch zijn getuigenis af, per videoboodschap vanuit zijn residentie Mar-a-Lago, in de staat Florida.

Carroll beschuldigde Trump in 2019 van een verkrachting 23 jaar eerder. Trump reageerde door onder meer te zeggen: ‘Ze is mijn type niet’. Hij zei verder dat hij haar nooit had ontmoet. ‘Ze probeerde alleen haar nieuwe boek te verkopen en had al andere mannen van soortgelijke dingen beschuldigd’, zo zei Trump.