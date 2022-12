Terrorismeproces in Brussel: jury is samengesteld

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 is woensdagavond om 23.20 uur uiteindelijk de volledige jury samengesteld. Zeven vrouwen en vijf mannen vormen de twaalf effectieve juryleden, de 24 reserveleden tellen 9 vrouwen en 15 mannen.

Het proces rond de aanslagen in Brussel en Zaventem had eigenlijk in oktober moeten beginnen, maar werd uitgesteld aangezien de beschuldigdenbox moet aangepast worden omdat die de rechten van de verdediging schond. Die box was klaar op 14 november, dus kon het proces van start gaan.

De eerste stap was de selectie van de jury. Voor het proces waren duizend mensen geloot, waarvan er 339 al op voorhand een vrijstelling had gekregen. De andere kandidaat-juryleden hadden ook de kans om een vrijstelling te vragen. Het grootste deel van de dag, bijna 10 uur, stond dan ook in het teken van het overlopen van die aanvragen.

Tal van excuses passeerden de revue. Heel wat kandidaat-juryleden werden vrijgesteld toen ze een medisch attest of een vliegticket konden voorleggen. Andere vrijstellingen werden verleend voor een gebrekkige kennis van het Frans, aan mensen die te ver wonen en aan werknemers van de MIVB, die burgerlijke partij is. Verschillende kandidaat-juryleden gaven ook aan slachtoffers van de aanslagen, beschuldigden of advocaten te kennen, en werden daarvoor vrijgesteld. Ook politieagenten of zorgkundigen die werkten op 22 maart werden niet weerhouden.

Rond 19 uur hadden 200 kandidaat-juryleden die woensdag in de rechtbank waren een vrijstelling gekregen. Als daarbij ook de mensen geteld worden die eerder al een vrijstelling kregen en de mensen die niet kwamen opdagen, bleven nog 293 kandidaat-juryleden over.

Loting



Rond 21.15 uur begon vervolgens de loting. Die nam heel wat tijd in beslag, ook omdat de kandidaat-juryleden verdeeld zijn over acht zalen op de Justitia-site. Onder de kandidaat-juryleden bleef de sfeer goed: in een van de zalen applaudisseerden de aanwezigen elke keer een jurylid geloot werd, zei assisenvoorzitter Laurence Massart.

Uiteindelijk werden vijf mannen en zeven vrouwen geloot als effectieve juryleden en negen vrouwen en vijftien mannen als plaatsvervangers. Zij legden rond 23.20 de eed af.

Na de loting bedankte voorzitter Laurence Massart ook de aanwezige kandidaat-juryleden die niet werden geloot voor het uitoefenen van hun burgerplicht. ‘Het is hartverwarmend om te zien hoe jullie hier heel de dag zijn gebleven.’

De 36 juryleden moeten zich nu opmaken voor een proces dat naar verwachting zes tot negen maanden zal duren. Op maandag 5 december wordt gestart met de voorlezing van de akte van beschuldiging.