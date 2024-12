Raad van State laat preventieve huisarresten voor oudejaar toe in Antwerpen

De Raad van State heeft twee vorderingen tot schorsing verworpen die waren ingediend tegen een huisarrest op oudejaarsavond in Antwerpen. Het rechtsorgaan volgt zo het laatste advies van de auditeur.

De vorderingen tot schorsing waren ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ ingediend door de ouders van een minderjarige. Zij kantten zich tegen het huisarrest dat de stad Antwerpen hun zoon in december had opgelegd tijdens oudejaarsavond. Door de beslissing van de Raad is het voor de minderjarige verboden zijn woning te verlaten tussen 18.00 uur (31 december) en 08.00 uur (1 januari 2025). Het verbod geldt echter niet indien de veelpleger gedurende die tijdsperiode in het buitenland vertoeft. ‘Daarmee is volgens de Raad aan de verzuchting van de betrokkene tegemoetgekomen, nu hij argumenteerde oudejaarsnacht in Amsterdam te willen doorbrengen’, aldus de Raad in een mededeling.

Vorige week had de auditeur nog geadviseerd om de beslissing rond het huisarrest van de Antwerpse veelpleger te schorsen – omdat die maatregel ‘niet in verhouding’ was. Daarop besloot burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat er een nieuw huisarrest voor de jongen in kwestie zou worden uitgewerkt, eentje dat beter beargumenteerd zou zijn.

Net als de voorbije jaren legde de stad Antwerpen midden december tientallen jonge veelplegers een preventief huisarrest op voor oudejaar. Het doel is officieel om ‘een zorgeloze oudejaarsavond te kunnen creëren’. De politie voert op oudejaarsavond ook controles uit om na te gaan of de jongeren in kwestie zich aan het huisarrest houden.

De uitspraak van de Raad van State ligt in de lijn van de eerdere uitspraak voor Anderlecht.