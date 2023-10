Openbaar ministerie verloor uitleveringsdossier Lassoued jaar lang uit het oog

Sinds 12 september 2022 was het Brussels Parket het uitleveringsdossier van Abdessalem Lassoued uit het oog verloren. Dat heeft Brussels procureur des Konings Tim De Wolf zondagochtend toegegeven tijdens een persconferentie in Brussel.

Na twee notities op het dossier, verdween het in een kast. Een halfjaarlijkse controle van de lopende dossiers werd in het voorjaar overgeslagen.

“Ernstige onderbemanning speelde een rol, maar is geen rechtvaardiging.”

Het feitenrelaas van het dossier eindigde dus op die 12de september. Lassoued ontsnapte in januari 2011 uit de gevangenis in Tunesië, nadat hij in 2005 tot meer dan 26 jaar cel veroordeeld was voor twee moordpogingen. De Tunesische autoriteiten seinden hem via Interpol met het oog op uitlevering. Op 22 augustus kreeg het parket van Brussel een kopie, op 8 september werden daar door Tunesië nog extra bijlagen aan toegevoegd.



“Bij analyse van het dossier kan vastgesteld worden dat het op 12 september door de administratie van het parket werd voorbereid en dat daarbij op het dossier twee vragen genoteerd werden voor de behandelende magistraat. Geen van de betrokken collega’s herinnert zich wat er vervolgens is gebeurd met het dossier. Er is geen spoor van een verdere behandeling”, las De Wolf voor. Hij veronderstelt dat het dossier verder mondeling werd besproken. Mogelijk vroeg de magistraat de administratie om het later voor te leggen omwille van te veel dringende dossiers.



De waarnemend procureur benadrukte ook dat alleen een verloop van de feiten gezocht werd, geen excuses. Ook de onderbemanning is geen rechtvaardiging voor wat er gebeurde: “Een jaar later had het dossier behandeld moeten zijn. De samenleving heeft niet gekregen waar ze recht op heeft en dat kwetst ons verantwoordelijkheidsgevoel diep”, aldus De Wolf. In de komende periode zal het parket zijn werkprocessen doorlichten om te verbeteren in de toekomst.