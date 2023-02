Gewapende man gearresteerd aan Miss België-verkiezing

Zaterdag is in de nabijheid van Plopsaland in De Panne, waar de Miss België-verkiezing zou plaatsvinden, een man opgepakt. Het gaat om een veertiger die een wapen bij zich droeg en ook een wapen in zijn wagen had. Volgens Eric Van de Sijpe van het federaal parket ‘is mogelijk een aanslag vermeden’.

De verdachte is volgens bronnen van persagentschap Belga afkomstig uit Lommel.

Het federaal parket voert het onderzoek en wil voorlopig niet meer informatie kwijt. Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, zegt op Twitter dat ‘dankzij de samenwerking tussen de federale politie, verschillende politiezones en het parket een mogelijke aanslag is verijdeld’. De minister dankt deze diensten ‘voor hun snelle en professionele tussenkomst’.

Meerdere media berichten dat de er al in de loop van zaterdagmiddag een verontrustende melding zou zijn binnengekomen bij de politie. Een politiezone uit Limburg zou een bericht onderschept hebben van de partner van de man die dreigde met een aanslag. De politie kwam daarop massaal ter plaatse naar De Panne en controleerde ook alle invalswegen naar Plopsaland, waar de verkiezing van Miss België plaatsvindt, schrijft Het Nieuwsblad. Op die manier kon een verdachte in de vooravond worden onderschept. Over de beweegredenen van de man bestaat onduidelijkheid. Zaterdagavond werd ook een swiping op de terreinen uitgevoerd door de politie, zo stelde een Belgareporter ter plaatse vast.

Nadat was vastgesteld dat er geen gevaar meer was, en ook de zaal grondig was doorzocht, kon de Miss België-verkiezing alsnog doorgaan.

De 21-jarige Emilie Vansteenkiste, een studente ergotherapie uit Elewijt, werd Miss België 2023.