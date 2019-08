'Platte volksverlakkerij.' Dat vindt Jean-Marie Dedecker van de keuze van informateur Bart De Wever (N-VA) om weer met Open VLD en CD&V een regering te vormen. 'Hun regering is mislukt en ze doen gewoon voort. Dat kan toch niet?'

Jean-Marie Dedecker, op 26 mei als onafhankelijke op de N-VA-lijst verkozen in de Kamer, liet al meteen na de verkiezingen weten dat voor hem het Vlaams Belang de kans moet krijgen om mee te besturen. Ondanks de maandenlange gesprekken van De Wever met Tom Van Grieken en co, worden ze nu niet meegenomen in de regeringsonderhandelingen. De N-VA-voorzitter verkiest de bestaande formule met CD&V e...