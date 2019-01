Jean-Marie Dedecker duwt Kamerlijst N-VA in West Vlaanderen als onafhankelijke

Morgen wordt er officieel gecommuniceerd over de komst van Dedecker, maar verschillende media berichten nu al over de lijstvorming van N-VA in West-Vlaanderen. Jean-Marie Dedecker zou de Kamerlijst duwen voor de partij. De burgemeester van Middelkerke is nog steeds voorziter van zijn partij, Lijst Dedecker. Hij zal als onafhankelijke kandidaat op de lijst staan, en geen lid worden van de N-VA.

De Kamerlijst wordt getrokken door ondervoorzitter Sander Loones, die vorig jaar kortstondig ook minister van Defensie was.

Provinciaal coördinator Sander Loones was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Belga vernam van bronnen bij N-VA wel dat het nationale kiescollege van de partij zich donderdag over de beschermde plaatsen (onder andere lijsttrekkers en lijstduwers) op de kieslijsten buigt. Het West-Vlaamse provinciale kiescollege zou zich dan volgende dinsdag over de keuzes voor de kustprovincie moeten uitspreken.

De naam van de voormalige judocoach ging al langer over de tongen, omdat N-VA bij de afgelopen verkiezingen een teleurstellend resultaat neerzette in de kustprovincie. De partij zocht versterking, maar bij de lokale afdeling leek niet iedereen gewonnen voor de komst van Dedecker.

De Vlaamse lijst wordt getrokken door Izegems burgemeester en Vlaams parlementslid Bert Maertens.

Op een persconferentie maandag kondigde voorzitter Bart De Wever al aan dat hij de lijst voor het Vlaams parlement in Antwerpen zal trekken. Jan Jambon zal de Kamerlijst in de provincie trekken.

Huidig minister-president Geert Bourgeois zal de Europese lijst trekken.