Jean-Marie Dedecker: 'Mocht ik Bart De Wever zijn, ik ging in zee met Vlaams Belang'

Wanneer Jean-Marie Dedecker zijn columns schrijft, kijkt hij uit over de polders. In zijn rug ligt de dijk van Middelkerke. Een kanaaltje loopt langs zijn huis, met parallel daaraan een onverhard pad. 'Laat ons een pad dat nog groen is', staat er in grote letters op een gitzwart spandoek in Dedeckers tuin. 'Ze wilden het betonneren om er met elektrische fietsen over te kunnen rijden. Maar nu ik hier burgemeester word, is dat plan van de baan. Sommige mensen zouden dat machtsmisbruik noemen.' (bulderlacht)

...