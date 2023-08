Veel belangstelling voor de staatsbon: ‘Het haalt vast meer dan 1 miljard euro op’

Vanaf donderdag kunnen Belgische spaarders intekenen op de staatsbon. De overheid, onder aanvoering van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), gaat daarmee de concurrentie aan met de banken, die de rente op het spaarboekje slechts met mondjesmaat verhogen.

Op een spaarboekje krijgt u nu tussen de 1,90 en 2,50 procent rente. Hoeveel rente u ontvangt als u uw spaargeld een jaar lang uitleent aan de Belgische overheid wordt dinsdag bekendgemaakt, zegt Jean Deboutte van het Federaal Agentschap van de Schuld. Hij ziet erop toe dat België zijn schulden aan beleggers verkocht krijgt en dat de schatkist niet zonder geld valt.

Verwacht wordt dat de brutorente op de staatsbon boven de 3,3 procent zal liggen en aangezien de belasting, de roerende voorheffing, daarop verlaagd werd van 30 naar 15 procent, zal het nettorendement rond 2,8 procent bedragen, duidelijk hoger dan de rente op spaarboekjes.

Deboutte merkt bij de spaarders veel belangstelling voor de staatsbon. ‘Ik zou het raar vinden mocht deze staatsbon minder dan 1 miljard euro ophalen. Dat is veel geld en het zou weleens heel wat meer kunnen worden.’

De rente op de staatsbon zal wel onvoldoende zijn om de inflatie, de stijging van de levensduurte, te kloppen. Het geld dat men in een staatsbon steekt, zal ook verdampen, maar iets minder dan op een spaarboekje?

Jean Deboutte: De kans bestaat dat de inflatie het volgende jaar hoger dan 3 procent zal zijn. In dat geval is het rendement van de staatsbon inderdaad nog altijd onvoldoende. Maar de staatsbon is een veilige belegging en met veilige beleggingen is het nooit eenvoudig om de inflatie te kloppen.

Ons begrotingstekort is veel te hoog en moet worden afgebouwd.

Komt er dit jaar nog zo’n tweede staatsbon?

Deboutte: Dat hangt onder meer af van hoeveel er nu wordt opgehaald. Is dat heel erg veel, dan moeten we dat misschien niet doen. Maar het is mogelijk dat er later dit jaar nog een nieuwe staatsbon komt. Dat zou dan ergens in december kunnen zijn, want in het wetsvoorstel dat werd aangenomen staat dat de verlaagde roerende voorheffing geldt voor uitgiftes in de tweede jaarhelft. Dus als er in december nog een nieuwe staatsbon komt, zal die in principe ook weer tegen de verlaagde voorheffing van 15 procent zijn.

(Lees verder onder de preview)

In het verleden werden staatsbons uitgegeven om begrotingstekorten te financieren. België heeft vandaag het grootste begrotingstekort van de eurozone, baart u dat zorgen?

Deboutte: Ja, ons begrotingstekort is veel te hoog en moet worden afgebouwd. Vandaag bedraagt dat begrotingstekort 4,9 procent van het bbp (bruto binnenlands product, wat we op een jaar tijd met zijn allen aan goederen en diensten voortbrengen). Het is duidelijk dat we dat niet jaar na jaar kunnen aanhouden. Het moet worden afgebouwd naar 3 procent of nog minder, anders komen we in de problemen. De regering heeft ook een cijfermatig plan om het begrotingstekort te verminderen, al blijft het onduidelijk welke maatregelen ze daarvoor zal nemen. Ik ben benieuwd. In ieder geval: hoe langer we wachten met dat begrotingstekort te verminderen, hoe langer het zal duren.

Het is mogelijk dat er later dit jaar nog een nieuwe staatsbon komt.

Ondertussen stijgt de rente en wordt het voor België duurder om te lenen.

Deboutte: Meer dan 30 jaar lang daalde de rente, maar het laatste jaar zien we een spectaculaire rentestijging: op korte tijd klom de rente met 3 procent, vooral door de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een grote invloed op onze overheidsfinanciën. De rentelasten voor onze gehele overheid was vorig jaar gedaald tot 1,5 procent van het bbp. Dat was belachelijk laag. Nu de rente stijgt, zal België elk jaar gemiddeld 0,2 procent van het bbp meer moeten uitgeven aan rentekosten. Voor dit jaar betekent dat alleen al voor de federale overheid een extra uitgave van 1,65 miljard euro. En voor de volgende jaren mag je rekenen op een jaarlijkse meeruitgave van zo’n 1,5 miljard euro. België wordt dus nu met twee uitdagingen geconfronteerd. Eén, we hebben een veel te hoog begrotingstekort dat dringend moet worden afgebouwd. Twee, we ondergaan een renteschok en moeten sowieso jaarlijks meer uitgeven aan rentekosten.

Is die staatsbon ook een test om in de toekomst met staatsbons te komen om onze overheidsfinanciën stutten, zodat we niet moeten gaan lenen aan hoge tarieven op de financiële markten?

Deboutte: Als deze staatsbon een succes wordt, toont het meteen aan dat België bij de eigen bevolking nog altijd geld kan mobiliseren, mochten er problemen op de financiële markten opduiken of als we vinden dat we te veel rente moeten betalen.