‘De recente renteverhoging is goed nieuws voor de banken en slecht nieuws voor u’

Het ziet ernaar uit dat de winkelprijzen niet snel zullen dalen. Volgens het Planbureau zal het nog tot 2025 duren eer de inflatie, de stijging van de levensduurte, opnieuw tot rond de 2 procent zakt, wat economen doorgaans als gezond bestempelen. Dit jaar zou de inflatie 3,9 procent bedragen. Terwijl de prijzen van energie fors daalden (aardgas 60 procent goedkoper dan een jaar geleden, elektriciteit 26 procent), werd vooral voeding flink duurder (melk en suiker bijna 30 procent).

In haar strijd tegen de inflatie trok de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week de rente met 0,25 procentpunten op naar 3,5 procent, het hoogste peil in 22 jaar. Dat moet sparen aanmoedigen en lenen ontmoedigen, zodat de prijzen zakken, of toch minder fors stijgen. Wat betekent dat voor uw portemonnee? U zou kunnen verwachten dat de rente op het spaarboekje, waarover de voorbije weken zo veel te doen was, zal stijgen. Stel u er niet te veel bij voor. De banken zullen wellicht de recente renteverhoging van Belfius volgen, waar u in het gunstigste geval in totaal 0,90 procent rente vangt. Dat is zeker na de recente renteverhoging van de ECB een minimale verhoging. Veel meer zit er niet in, daarvoor zijn de Belgen veel te trouw aan hun bank en het spaarboekje. Ook de leningen zullen met de recente renteverhoging niet veel duurder worden.

Wie merkt dan vooral iets van de renteverhoging van de ECB? De banken. Zoals hier eerder beschreven, zullen ze nu meer rente krijgen voor het geld dat ze bij de centrale banken onderbrengen. Volgens econoom Paul De Grauwe zorgt de renteverhoging met 0,25 procent ervoor dat die vergoedingen aan de Belgische banken met 600 miljoen euro zullen stijgen, van 8,4 miljard naar 9 miljard euro. Hij stipt nog aan dat ‘die subsidie nu hoger is dan de historisch hoge nettowinst van de Belgische banken’, die in 2022 7,6 miljard euro bedroeg.

Voor de Belgische overheid, beladen met schulden, is de renteverhoging slecht nieuws. Ze zal zeker 110 miljoen euro per jaar meer moeten betalen aan rente. Volgens het Federaal Agentschap van de Schuld zorgen de rentestijgingen ervoor dat de rentelasten voor de federale overheid in 2023 zullen stijgen met 1,6 miljard tot 8,45 miljard. Tegen 2027 wordt dat 14,21 miljard.

De recente renteverhoging is dus vooral goed nieuws voor de banken en slecht nieuws voor de overheidsfinanciën en dus de belastingbetalers. Ondertussen waarschuwt econoom Gert Peersman ervoor dat de werkelijke koopkracht van veel gezinnen de komende maanden zal dalen.